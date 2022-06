Luis Suárez: por qué ahora River lo espera con muchas más expectativas para jugar la Copa Libertadores

Lo que ayer era un sueño, hoy empieza a tomar tintes de realidad. Mientras prepara los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez que comenzarán este miércoles, River espera a Luis Suárez. Pero lo hace con mucha más expectativa, optimismo y confianza que a comienzos de mes. Porque el delantero uruguayo de 35 años ha mostrado entusiasmo por la propuesta y ha dado señales positivas. Y aunque todavía no decidió ni comunicó qué hará con su futuro futbolístico, en los pasillos internos del Monumental se viven horas de mucha ilusión . Creen que la chance de romper el mercado de pases cada día es un poco más viable.

“Aún no tenemos un acuerdo ni hay nada cerrado. Estamos esperando su decisión”, le aseguró este lunes a LA NACION un integrante de la dirigencia riverplatense, mientras que otra fuente importante de la negociación dejó en claro que ya se entró en una etapa de “50 y 50″. Si cuando Enzo Francescoli habló informalmente con el Pistolero a fines de mayo y le propuso jugar en River las posibilidades parecían muy bajas, hoy todo tiene otro color. Mucho más claro. Y mientras Lucho se recupera del tratamiento higiénico preventivo ósteo articular que se hizo a comienzos de junio y pasa sus vacaciones de verano con su familia y la de Leo Messi en Ibiza, España, cada día que pasa juega a favor del deseo millonario.

El manager Enzo Francescoli y el DT Marcelo Gallardo, dos "jugadores" clave en la negociación con Suárez Twitter

La oferta más concreta que tiene Suárez sobre la mesa es la de River. Aunque su prioridad sigue siendo sostenerse en los primeros planos del fútbol europeo por su realidad deportiva, económica y familiar y tiene sondeos de España, Francia, Italia e Inglaterra, ninguna institución ha materializado una propuesta formal que termine de convencer al uruguayo. Y ni siquiera se han dado contactos tan asiduos y avanzados como los que ha tenido con el técnico Marcelo Gallardo, el manager Enzo Francescoli y el presidente Jorge Brito.

Cada llamado forma parte del operativo seducción: en Núñez creen que, si el uruguayo prioriza lo deportivo, en el plantel del Muñeco encontrará un lugar ideal para llegar con ritmo y constancia al Mundial de Qatar 2022 con Uruguay, su principal objetivo. Y al atacante también le seduce ser dirigido por el Muñeco, que el sábado pasado en conferencia de prensa fue muy optimista sobre el posible pase: “Es un futbolista de élite. En este momento se está recuperando de la limpieza que se hizo en la rodilla. Por más que lo quisiéramos hoy, mañana no puede jugar. Nuestra espera es acorde a sus tiempos, van de la mano. Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, que hay de los dos lados, estará o no. El intento nosotros lo hicimos y él tiene el deseo, mostró entusiasmo. Si no hubiese mostrado entusiasmo no estaríamos esperando la decisión de él para poder llegar”.

¿Qué fecha puede ser clave? El miércoles 6 de julio. Ese día se jugará el duelo de vuelta de la serie entre River y Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y aunque en Núñez esperan que Suárez pueda dar una respuesta anticipada esta semana, desde el entorno del jugador también se asegura que jugar el torneo continental es un deseo que tiene hace tiempo: solo disputó en la Copa cuatro partidos con Nacional de Uruguay entre 2005 y 2006. Así, si el Millonario logra superar al Fortín y avanzar a cuartos de final, las chances crecerán exponencialmente.

La despedida de Suárez del Atletico Madrid con sus hijos en el campo de juego JOSE JORDAN - AFP

Mientras tanto, el calendario apremia porque el jueves 7 de julio se cerrará el mercado de pases en el fútbol argentino. Pero, como el Pistolero tiene el pase en su poder tras quedar libre de Atlético de Madrid, River podría inscribirlo provisionalmente en la AFA y regularizar su ficha durante los siete días siguientes. Es decir, desde lo reglamentario no tendría problemas porque, además, hasta el 30 de julio hay tiempo para presentar en la Conmebol el formulario de sustitución de jugadores para los cuartos de final -se pueden hacer hasta tres cambios- de la Copa Libertadores.

Paciencia. Esa es la palabra que más se repite actualmente entre la dirigencia riverplatense. Y hasta se ha intentado bajar un poco la euforia interna que se vive por estas horas después de un domingo de informaciones cruzadas y rumores de una falsa presentación para este lunes. River sabe que el sueño de concretar la llegada de Luis Suárez sigue siendo difícil. Pero, cada día que pasa, la esperanza crece un poco más.