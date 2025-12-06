Mundial 2026: cuántos kilómetros tendrán que recorrer los hinchas para ver a la selección argentina entre las dos sedes

Tras conocerse las sedes en las que la selección argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026, comenzaron los cálculos de las distancias por parte de los hinchas que planean viajar a la Copa del Mundo. Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en dos ciudades de Estados Unidos: Kansas y Dallas.

Las sedes, confirmadas este sábado en la gala de la FIFA, son fundamentales para los fanáticos que irán a la competición por su cuenta o con paquetes turísticos, no solo por las distancias, sino también por sus costos.

El debut de la selección será el martes 16 de junio a las 21 (hora local) frente al combinado africano. El partido será en el Arrowhead Stadium, de la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri. El estadio se encuentra en el sureste de Kansas, algo que los argentinos deberán tener en cuenta si se alojan en la ciudad.

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri Conmebol

Varios hoteles se posicionan alrededor del estadio, canalizados especialmente para aquellos fanáticos que quieran alojarse cerca de las inmediaciones. Cabe recordar que el estadio es la casa de los Kansas City Chiefs, pertenecientes a la NFL, la mayor liga de fútbol americano en el país, y aloja a 76.400 personas.

Luego, los hinchas deberán trasladarse a la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. La albiceleste jugará el lunes 22 de junio a las 13 (hora local) contra los austríacos en el AT&T Stadium, el hogar de los Dallas Cowboys. Aunque se encuentra en Arlington, está ubicado dentro del área metropolitana de Dallas, al oeste. También rodeada de restaurantes y hoteles, la zona está preparada para recibir a los hinchas argentinos que buscan con ansias volver a coronarse campeones del mundo.

El último enfrentamiento, contra Jordania será el lunes 22 de junio a las 13 (hora local) otra vez en Dallas, por lo que los hinchas no deberán trasladarse de una ciudad a otra.

La distancia en kilómetros entre las ciudades Captura Google Maps

Hay varias opciones que permiten el traslado de los fanáticos de un estado a otro. Contemplando la distancia exacta entre el estadio de Kansas, Missouri y el de Dallas, Texas, los simpatizantes enfrentan un recorrido aproximado de 740 kilómetros. Sin embargo, esto varía dependiendo del transporte que utilicen para ir de una ciudad a la otra.

Aquellos que tengan o hayan alquilado un auto que les permita trasladarse, tendrán un viaje que de un aproximado de 7 horas y 50 minutos, o directamente de 8 horas. La distancia varía entre los 835 y los 900 kilómetros dependiendo de la ruta que los conductores elijan para el viaje.

Sin embargo, para aquellos que no cuenten con esta posibilidad, hay vuelos disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth al Aeropuerto Internacional de Kansas City y viceversa, con una duración de una hora y 50 minutos. Serían casi dos horas de viaje, sin contar el traslado al aeropuerto y pasar por los controles de seguridad correspondientes.

El Dallas Stadium en Texas

Este cálculo no tiene en cuenta otras distancias y viajes que deberá afrontar el hincha si decide alojarse en otra ciudad. Esto es un factor importante teniendo en cuenta que la selección argentina solo conoce sus sedes para la fase de grupos, y que por el momento solo jugará en dos de los 16 estadios disponibles para este Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Estos traslados entre países presentan un nuevo desafío para los hinchas, en la primera Copa del Mundo que se realizará en tres naciones diferentes. Allí deberá ver estratégicamente cuál será el lugar mejor ubicado para alojarse en la competición, un conflicto que no solo enfrentan los simpatizantes, sino también para los seleccionados.