Mundial 2026: la AFA confirmó que Kansas será la base de operaciones de la selección argentina

A poco más de cuatro meses del inicio del Mundial 2026, la selección argentina comenzó a despejar incógnitas clave en su planificación. Una de ellas ya quedó definida: durante gran parte del torneo, el equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá como base la ciudad de Kansas City, elegida tras un exhaustivo análisis logístico, deportivo y operativo encabezado por el cuerpo técnico y la estructura administrativa.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del organismo que preside Claudio Tapia, aunque la decisión se venía madurando desde hacía semanas. “De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas”, informó la AFA. Y añadió: “Luego de varios viajes de inspección y un informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente por las comodidades para la delegación”.

Las inspecciones fueron encabezadas por el preparador físico principal, Luis Martín; el PF alterno, Juan Tamone, y los responsables administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. No se trató de una elección azarosa ni circunstancial: en un Mundial que se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y que implicará grandes desplazamientos, la ubicación geográfica pasó a ser un factor determinante.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Lionel Scaloni AFA

Kansas City aparece casi en el centro del mapa estadounidense. Ubicada en el Medio Oeste, en la confluencia de los ríos Misuri y Kansas, la ciudad fue fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853 y hoy se extiende sobre una superficie total de 826,29 kilómetros cuadrados, en su mayoría tierra firme, un dato que no es menor a la hora de proyectar traslados, entrenamientos y tiempos de recuperación.

Desde el punto de vista logístico, la elección le permitirá a la Argentina minimizar viajes largos durante la etapa inicial. El debut de la Albiceleste será justamente en ese estado, el martes 16 de junio, frente a Argelia. Luego, por la etapa de grupos, deberá trasladarse a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania, un trayecto de poco más de dos horas de vuelo. La cercanía entre sedes fue uno de los argumentos centrales que inclinó la balanza.

El clima también jugó su parte en el análisis. Kansas City se encuentra en una zona de transición entre el clima subtropical y el continental húmedo, con veranos calurosos y elevados niveles de humedad, producto de las corrientes provenientes del Golfo de México. El cuerpo técnico evaluó este aspecto en relación con la preparación física, la adaptación de los futbolistas y la exigencia que impone una competencia de máxima intensidad.

A esto se le suma la infraestructura: el área metropolitana de Kansas City representa una de las economías más importantes de su región y cuenta con una oferta hotelera y deportiva consolidada. Si bien la AFA no confirmó oficialmente el centro de entrenamiento ni el lugar de alojamiento, extraoficialmente cobra fuerza el Compass Minerals National Performance Center, el predio de última generación del Sporting Kansas City, inaugurado en 2018. El complejo dispone de canchas reglamentarias, gimnasio de alto rendimiento, espacios para video análisis, laboratorio deportivo, cámaras hiperbáricas, áreas de crioterapia y sectores específicos para la recuperación física.

Como alternativa, también fue evaluado el predio del Kansas City Current, club femenino que compite en la National Women’s Soccer League, igualmente bien considerado por su infraestructura y entorno.

La tranquilidad de la ciudad fue otro punto valorado por Scaloni y su equipo. Menos densidad poblacional, menor congestión de tránsito y un entorno más controlado que otras grandes urbes como Dallas o Miami aparecen como ventajas en la búsqueda de un “búnker” que permita aislar al plantel del ruido externo.

Messi en primer plano, durante un entrenamiento de la selección argentina Pablo Miranzo (Agencia EFE)

Más allá de los detalles operativos, la elección de Kansas City se inscribe en una lógica que la Selección Argentina ya aplicó con éxito en Qatar 2022: reducir al mínimo los factores de estrés, optimizar los tiempos y crear un entorno favorable para la convivencia diaria durante un torneo largo y desgastante.

La planificación contempla, además, la posibilidad de arribar a Estados Unidos a comienzos de junio. Desde ese momento y hasta el debut, la FIFA habilita la disputa de hasta dos amistosos preparatorios, que inicialmente iban a ser frente a México y Honduras (compromisos anunciados en septiembre por el presidente de la AFA), pero este martes se supo que se cancelaron “por problemas de agenda”. Antes de eso, Argentina tendrá compromisos importantes: la Finalissima frente a España el 27 de marzo, y un amistoso ante Qatar, también en Lusail, cuatro días después.