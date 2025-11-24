Qué dijo Verón tras el triunfo de Estudiantes ante Rosario Central

Luego del partido en que Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central en Arroyito, el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, generó repercusión con un mensaje en redes sociales, donde hizo referencia a una frase de Mariano Mangano, un dirigente histórico del club. El posteo se produjo en medio de la polémica por el título anual que la AFA y Claudio “Chiqui” Tapia le otorgaron a Rosario Central.

El mensaje de Verón tras la victoria de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central

El dirigente del club compartió una historia en Instagram con una cita de Mariano Mangano: “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable”.

El posteo de Juan Sebastián Verón tras la victoria de Estudiantes Captura Instagram Verón

El texto completo expresa: “Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores.” Y concluye: “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

Mariano Mangano presidió Estudiantes entre 1960 y 1970. Durante su gestión, con Osvaldo Zubeldía como director técnico, el club ganó tres Copas Libertadores consecutivas y la Copa Intercontinental frente al Manchester United.

La polémica en el partido de Estudiantes y Rosario Central

La reacción de Verón se relaciona con un momento tenso previo al partido. Estudiantes debió realizar un pasillo de honor a Rosario Central por su reciente coronación. Los jugadores de Estudiantes cumplieron con el protocolo, pero le dieron la espalda en señal de disconformidad.

Los jugadores de Estudiantes de la Plata le dieron la espalda al plantel de Rosario Central al ingresar a la cancha Marcelo Manera

Luego de terminar el partido, donde Estudiantes venció 1-0 a Central, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por lo sucedido en la salida oficial de ambos equipos. “Me informaron qué iba a pasar y las instrucciones eran claras. El pasillo debía realizarse de una manera y al observar que no fue así, lo único que me compete es informarlo”, explicó en diálogo con ESPN.

Tras la polémica, el Tribunal de Disciplina decidió que Estudiantes afrontará una sanción económica cercana a los $8.000.000 por la ausencia de Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa y la falta de jugadores en la transmisión oficial. Esta multa, aunque menor en comparación con las implicaciones simbólicas del incidente, representa una consecuencia reglamentaria relevante.

Tras la polémica, Estudiantes de la Plata, recibirá una sanción de 8 millones de pesos Captura

La respuesta del plantel de Rosario Central

Ángel Di María restó importancia al gesto de Estudiantes: “Es cosa de ellos” y afirmó que su equipo ingresó al campo de juego “como tenía que ingresar”. Justificó el reconocimiento al señalar que la iniciativa “vino de los equipos grandes” y reivindicó el logro de su equipo: “Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante”.

Tras el incidente con Estudiantes de La Plata, Ángel di María le restó importancia y sostuvo que: "es problema de ellos" Marcelo Manera

Ariel Holan, director técnico de Central, calificó el accionar de Estudiantes como “una falta de respeto”. Consideró que las diferencias entre dirigentes no debían trasladarse al terreno de juego y agradeció a la AFA por reconocer la campaña de su equipo. “El mérito de haber hecho una campaña como la que hicimos merecía su reconocimiento”, declaró en conferencia de prensa.

Ariel Holan criticó el gesto del plantel de Estudiantes de La Plata

El partido finalizó con la victoria de Estudiantes, un resultado le aseguró la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.