Racing vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Unión de Santa Fe se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. La Academia busca hacerse fuerte como local para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones. El encuentro está programado para las 21.15 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Gustavo Costas está lejos de trasladar la imagen que muestra en la Copa Libertadores, en la que ya está en cuartos de final, al plano local. Actualmente está 14° con apenas cuatro puntos (una victoria, un empate y cuatro derrotas) y viene de perder por 4 a 1 ante Argentinos Juniors. El Tatengue, por su parte, se ubica sexto con nueve unidades. En la última jornada empató 1 a 1 con Huracán en Santa Fe.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 20 de marzo de este año, en el marco de la séptima jornada del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 28de julio del año pasado, por la Liga Profesional: fue victoria de la Academia por 2 a 1 con tantos de Santiago Sosa y Agustín Almendra (Gonzalo Morales empató transitoriamente para el conjunto santafesino).

Racing vs. Unión: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 31 de agosto.

: Domingo 31 de agosto. Ho ra: 21.15.

ra: 21.15. Estadio :: Cilindro de Avellaneda.

:: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Nazareno Arasa.

Racing vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.15 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.92 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.33.