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Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

El clásico madrileño está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium

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En el último clásico madrileño, por la Supercopa de España 2026, Real Madrid se quedó con la victoria por 2 a 1
En el último clásico madrileño, por la Supercopa de España 2026, Real Madrid se quedó con la victoria por 2 a 1Altaf Qadri - AP

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 29 de LaLiga de España 2025-2026. Ambos equipos recientemente se clasificaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Merengue, que viene de golear 4 a 1 a Elche como local, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 66 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona. El equipo dirigido por Diego Simeone, por su parte, está tercero en la clasificación general con 57 unidades. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Getafe, en el estadio Metropolitano, con un golazo de Nahuel Molina.

Nahuel Molina celebra el golazo que le marcó a Getafe y le dio el 1 a 0 a Atlético de Madrid
Nahuel Molina celebra el golazo que le marcó a Getafe y le dio el 1 a 0 a Atlético de MadridPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de enero de este año, en las semifinales de la Supercopa de España, con triunfo de Real Madrid por 2 a 1 en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, con goles de Federico Valverde y Rodrygo (Alexander Sorloth descontó para Atlético de Madrid). El antecedente más reciente en el estadio Santiago Bernabéu, en tanto, es del 4 de marzo de 2025, por la ida de los octavos de final de la Champions League 2024-2025: también fue victoria del Merengue por 2 a 1 con tantos de Rodrygo y Brahim Díaz (Julián Álvarez empató transitoriamente para el Colchonero).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

  • Fecha 29 de LaLiga de España 2025-2026.
  • Día: Domingo 22 de marzo.
  • Hora: 17.
  • Estadio: Santiago Bernabéu.
  • Árbitro: A confirmar.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • ESPN.
  • Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico madrileño de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el clásico frente a Atlético
Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el clásico frente a AtléticoOSCAR DEL POZO - AFP
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