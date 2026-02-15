River Plate vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La Copa Argentina 2026 continuará el próximo martes con tres partidos correspondientes a la primera ronda y uno de ellos será el que disputarán River Plate vs. Ciudad de Bolívar en el último turno, a las 22, en el estadio La Pedrera de San Luis. El encuentro se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Nicolás Ramírez, el amplio favorito al triunfo es el Millonario con una cuota máxima de 1.22 contra 22.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 7.50.

El conjunto de Marcelo Gallardo necesita imperiosamente regresar al triunfo tras las derrotas ante Tigre 4 a 1 y Argentinos Juniors 1 a 0, ambas por el Torneo Apertura 2026. Está obligado a imponerse porque tendrá enfrente un rival de mucha menor jerarquía y, así, apaciguar las turbulentas aguas que navega y que, como el año pasado, pusieron en el ojo de la tormenta al entrenador porque el plantel se reforzó con jugadores importantes y tiene altas expectativas.

El combinado de la Primera Nacional, donde debutó con un empate frente a Godoy Cruz 1 a 1, incursiona por cuarta vez seguida en el campeonato que reúne clubes de todas las categorías del fútbol argentino y se clasificó tras quedar entre los 10 mejores del Torneo Federal 2025.

Lo curioso es que ambos equipos también chocaron en la primera ronda de la Copa Argentina 2025. Aquel partido se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y ganó el Millonario 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

El ganador del enfrentamiento avanzará a los 16avos de final y se medirá contra el vencedor del duelo entre Aldosivi y San Miguel, partido programado para el mismo 17 de febrero a las 17. Más adelante en el cuadro, los octavos de final podrían emparejar a River, siempre y cuando avance, con Independiente Rivadavia, el actual campeón defensor, lo que implicaría un encuentro de alta exigencia.

El único de los “cinco grandes” con el que el Millonario comparte su lado del cuadro es Independiente, con el que podría cruzarse recién en cuartos de final. A Boca, Racing y San Lorenzo únicamente podría enfrentarlos en una hipotética final.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

1-0 Deportivo Maipú. Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.

River Plate vs. Ciudad de Bolívar - Martes 17 de febrero.

Aldosivi de Mar del Plata vs. San Miguel - Martes 17 de febrero.

Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

2-0 Estudiantes de Buenos Aires. Tigre vs. Claypole - Martes 17 de febrero.

Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

2-0 Argentino de Merlo. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

1-0 Argentino de Monte Maíz. San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

4-1 Sarmiento de La Banda. Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

4-0 Ituzaingó. Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

(4) 2-2 (3) Temperley. Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

Cuadro de la Copa Argentina 2026

El cuadro de la Copa Argentina 2026, con la primera ronda ya en desarrollo

Tabla de campeones de la Copa Argentina