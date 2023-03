River - Racing, de Córdoba, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina

escuchar

5′ PT River comienza con la iniciativa

Las primeras chances del partido las tuvo el Millonario, que desde el inicio salió a buscar el primer gol con centros al área que Racing apenas pudo repeler. Una seguidilla de córners requirieron la respuesta del arquero Leonardo Rodríguez, que no se mostró demasiado sólido en aquellas situaciones.

0′ PT ¡Arranca el partido!

Mueve Coronel, pita Sebastián Zunino y comienza el encuentro en el estadio Madre de Ciudades.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽️ ¡Partidazo en marcha! @RiverPlate y @ClubARacing ya se enfrentan en Santiago del Estero, por los 32vos de final. Disfrutá toda la acción EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/qJgcjp9Di8 📲🖥️📺 pic.twitter.com/x7lJko7omC — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 9, 2023

21.05. Los equipos ya están en la cancha

River y Racing, de Córdoba ya se encuentran sobre el campo de juego para realizar las últimas formalidades antes del inicio del partido, incluyendo las formaciones y el sorteo.

20.30. Los elegidos por Bossio

El “Chiquito” saldrá a la cancha con Leonardo Rodríguez; Juan Mattia, Marcio Gómez, Jorge Scolari y Gianfranco Ferrero; Leandro Fernández, Emmanuel Giménez, Nicolás Cavagnero y Walter Berrondo; Axel Oyola y Franco Coronel.

20.15. Una nueva sorpresa

En la previa del debut de River en el torneo, la Copa Argentina arrojó una nueva eliminación de un equipo de primera división: Sarmiento no pudo con Chaco For Ever, empató sin goles y cayó por 6-5 en los penales ante el conjunto de la Primera Nacional.

20. River tiene determinada su formación

Como reflejo de las prioridades de su nuevo director técnico, River saldrá con varios cambios respecto al equipo titular que venció a Lanús en la Fortaleza por la Liga Profesional. Ezequiel Centurión reemplazará a Franco Armani en el arco, Marcelo Herrera y Elías Gómez ocuparán las bandas y volverán Rodrigo Aliendro y Miguel Borja, que estará acompañado por Lucas Beltrán en el ataque. El once completo está conformado por Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro y Esequiel Barco; Nacho Fernández; Lucas Beltrán y Miguel Borja.

Los 11 elegidos por Martín Demichelis para esta noche. 💪#VamosRiver ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/yfJ6SGk9IK — River Plate (@RiverPlate) March 8, 2023

19.45. Debut para Demichelis

Bienvenidos al liveblog de River vs. Racing, de Córdoba, un partido que será el del debut de Martín Demichelis por la Copa Argentina. Enfrente tendrá un conjunto dirigido por un viejo conocido del fútbol argentino, el ex arquero Carlos “Chiquito” Bossio.