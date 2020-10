La Argentina derrotó a Bolivia por 2-1, en la altura de La Paz, y Lionel Scaloni acertó con la inclusión de Exequiel Palacios y con la estrategia del viaje anticipado Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 20:19

Un puñado de minutos ante Bolivia alcanzaron para superar la producción de la Argentina frente a Ecuador (1-0), en la Bombonera. Y fue en La Paz, con el monstruo de la altura que tantas veces emparejó el empeño de los locales con el talento de los visitantes. El seleccionado se trajo una victoria por 2-1 de valor incalculable en el comienzo de las eliminatorias. El balance entrega puntaje ideal en la doble fecha rumbo al Mundial de Qatar 2022 y le da a Lionel Scaloni la perfecta oportunidad de recorrer de entrada un camino no tan árido. De corregir con la calma de fondo que otorgan los resultados. Él la precisa.

La Argentina afronta un campeonato atípico. Nunca visto. El coronavirus empujó a los equipos a un escenario inédito en busca de la clasificación para la Copa del Mundo. Algunas situaciones están tan a la vista, como las tribunas vacías del estadio Hernando Siles. Otras resultarán imperceptibles, como los cinco cambios que autoriza la Conmebol en una reacción frente a la pandemia. Oxígeno. El conjunto nacional, literalmente, tuvo más oxígeno

Peculiar como nunca se vuelve la búsqueda porque Lionel Messi, acaso por primera vez en su carrera, no se siente tan cómodo en Barcelona y encuentra una válvula de escape emocional en el seleccionado. También porque ya no están sus compinches; en parte por el lógico transcurso del tiempo, y, otro tanto, por la fuerte decisión de Scaloni de excluir a Ángel Di María. Y habrá que ver qué sucederá cuando Sergio Agüero encuentre la plenitud física.

El entrenador, precisamente, ahora en medio de la bravura de una competencia que supo depararle preocupación a la Argentina, sabe que es momento de despojarse de una vez por todas de las miradas desconfiadas. Esas que le apuntan al don de mando, que parece ir aplacando con una renovación con nombres de su menú, ya con Lautaro Martínez como una de las primeras banderas del ciclo. Dicho sea de paso, Scaloni salió fortalecido con la cuestionada estrategia de llegar a La Paz con 48 horas de anticipación, en contra de todos los manuales. Punto a su favor.

También tendrá que sobrellevar los cuestionamientos futbolísticos, como el medio campo que tiene como líderes a Leandro Paredesy Rodrigo De Paul, dos jugadores con técnica y sin tantos recursos para el quite, más posicional que ardoroso. Hoy, por ejemplo, acertó con la inclusión de Exequiel Palacios. Pero, sobre todo, Scaloni deberá moldear una identidad de juego más fiable, algo que aún no logró en la nada despreciable cifra de 23 partidos.

El seleccionado argentino consiguió seis puntos frente a Ecuador, que le hizo fuerza pese a su reestructuración, y ante otro, como Bolivia, que otra vez amaga con convertirse en el más débil de la zona. No resignó puntos contra quienes no debía hacerlo, con la salvedad de la altura. Entonces, habrá que aprovechar la cosecha para conseguir respuestas más eficaces y sólidas cuando llegue el tiempo de enfrentarse con los poderosos. Para afianzar un equipo. La historia empezó bien, con la presunción de que la ruta al Mundial puede ser no tan angustiante.

Conforme a los criterios de Más información