North Texas Universal Kids Resort: el enorme parque temático de Dallas que abrirá sus puertas en 2026

El parque temático Universal Kids Resort, que se inaugurará en 2026 en Frisco, Texas, brindó información importante sobre las distintas atracciones que dispondrá una vez entre en funcionamiento. Se destacan siete áreas temáticas, enfocadas en dibujos animados, ideales para los niños.

Las principales atracciones que tendrá el Universal Kids Resort en Texas

En un comunicado, los administradores de Universal Kids Resort revelaron los detalles. Se trata de un parque temático “completamente nuevo” que “inspira la creatividad sin límites de los niños a través del juego, el descubrimiento y la imaginación”, indicaron.

Universal Kids Resort también ofrecerá hospedaje para sus visitantes en 2026 Universal Kids Resort

El parque, que todavía no tiene fecha exacta definida para su estreno, promete brindar un icónico entretenimiento, la aventura y la diversión de Universal Destinations & Experiences, al dar vida a personajes e historias entrañables.

El anuncio dice que los visitantes más jóvenes del parque temático quedarán sorprendidos con las atracciones. Además, garantizan que será apto para el disfrute de toda la familia.

“Aquí, niños y adultos pueden interactuar con personajes increíbles, disfrutar de atracciones y espectáculos asombrosos, descubrir áreas de juego interactivas y encontrar momentos de tranquilidad en jardines sensoriales”, aseguraron desde la administración.

Las siete áreas temáticas que tendrá el Universal Kids Resort de Texas

Las autoridades del parque señalaron que habrá un total de siete áreas temáticas que permitirán a los niños conectar con sus personajes favoritos.

Así estarán distribuidas las siete áreas temáticas del Universal Kids Resort en Texas Discover Universal

El pantano de Shrek de DreamWorks

Cuenta con la atracción “Shrek & Fiona’s Happily Ogre After”, diseñada para descubrir cómo un ogro y una princesa fueron hechizados por el amor. Los visitantes podrán conocer a Shrek y Fiona, mientras cuentan su vínculo afectivo de cuento de hadas (o de ogros).

“Diviértete en este paraíso acuático construido especialmente para los trillizos de Shrek en Shrek’s Swamp Splash and Smash”, dice el sitio web.

Fondo de Bikini de Bob Esponja de Nickelodeon

La Playa Mejillón, los Campos de Medusas y la Escuela de Navegación de la Sra. Puff son algunas de las principales atracciones que dispone esta área temática, idónea para vivir una aventura submarina con Bob Esponja, Patricio y Arenita en Fondo de Bikini, de Nickelodeon.

“Te esperan un sinfín de disparates náuticos mientras exploras lugares emblemáticos de la exitosa serie”, promete el parque.

Minions contra Minions de Illumination: Club de la Bahía Bello

Se trata de un juego en el que los Minions Illumination invaden un tranquilo refugio y se desata una “ola de diversión acuática e impredecible” cuando los Minions Amarillos intentan domar a sus contrapartes Moradas.

“Únete a esta emocionante competencia o simplemente relájate y observa cómo se desarrolla el caos. De cualquier forma, cada chapuzón, risa y sorpresa podría unir aún más a todos”, explican.

Campamento de Aventuras de Jurassic World

Los visitantes podrán aprovechar atracciones como Jurassic World: Cretaceous Coaster, y Mr. DNA’s Double Helix Spin, además de escalar las Torres de Observación de Jurassic World para tener una vista panorámica del parque desde la perspectiva de un pteranodonte.

“¡Acércate a algunos dinosaurios bebés y pon a prueba tus habilidades de exploración en el Campamento de Aventuras de Jurassic World!“, incentivan desde el parque.

Así se verá el Campamento de Aventuras de Jurassic World del Universal Kids Resort de Texas Discover Universal

TrollsFest de DreamWorks

Sus atracciones más destacadas son el Expreso TrollsFest de Rhonda, los Trolls en Sparkle Shine Glitter Glow y el Reino Troll en Poppy’s Playland. El área promete brindar una fiesta “llena de brillo”, donde Poppy, Branch y sus amigos disfrutan de “la mejor música del Reino Troll”.

El Gato con Botas de DreamWorks Del Mar

Encuentros con los gatitos, los Columpios sobre Del Mar y un espectáculo interactivo de marionetas buscan tentar a los visitantes en esta área temática. Cuenta con juegos clásicos de feria, comida deliciosa y un “relajante” jardín sensorial.

Isla de la Curiosidad

El objetivo de esta área es lograr que “los niños se muevan libremente y jueguen junto a sus personajes favoritos”.

“Disfruta de la sombra y los cómodos bancos, saborea deliciosos platos clásicos que les encantarán a los niños y luego únete a la inigualable Gabby para una fiesta de baile épica”, invita la autoridad.