Trofeo de Campeones 2025: horario y dónde ver en directo Platense vs. Estudiantes

Este sábado se disputa la final del Trofeo de Campeones 2025, que pondrá cara a cara a Platense y Estudiantes de La Plata. El encuentro, programado para las 18 en el Estadio Único de San Nicolás, será el último gran evento de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, y contará con la televisación de ESPN Premium y TNT Sports. La responsabilidad de impartir justicia recaerá en el árbitro Leandro Rey Hilfer, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Calamar se clasificó a esta definición histórica para el club al conquistar el Torneo Apertura 2025, cuando venció a Huracán por 1 a 0 en la final. Un golazo de Guido Mainero sentenció aquella final, permitiéndole al conjunto de Vicente López celebrar su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia y, de paso, clasificarse a la Copa Libertadores por primera vez.

El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse campeón del Torneo Clausura. En una definición cargada de tensión, se impuso a Racing en la tanda de penales, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Guido Carrillo para Estudiantes y Adrián ‘Maravilla’ Martínez para la Academia. El mérito del equipo platense se magnifica al considerar que superó todas las instancias de eliminación directa como visitante, tras haber terminado en la octava posición del Grupo A en la etapa regular.

El triunfo ante Racing le permitió a Estudiantes clasificarse a la Copa Libertadores 2026 Fotobaires / Juan Jose Garcia

Platense vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en San Nicolás y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Posibles formaciones