Trofeo de Campeones 2025: horario y dónde ver en directo Platense vs. Estudiantes

El encuentro entre los ganadores del Apertura y el Clausura se disputa este sábado en el estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
Este sábado se disputa la final del Trofeo de Campeones 2025, que pondrá cara a cara a Platense y Estudiantes de La Plata. El encuentro, programado para las 18 en el Estadio Único de San Nicolás, será el último gran evento de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, y contará con la televisación de ESPN Premium y TNT Sports. La responsabilidad de impartir justicia recaerá en el árbitro Leandro Rey Hilfer, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Calamar se clasificó a esta definición histórica para el club al conquistar el Torneo Apertura 2025, cuando venció a Huracán por 1 a 0 en la final. Un golazo de Guido Mainero sentenció aquella final, permitiéndole al conjunto de Vicente López celebrar su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia y, de paso, clasificarse a la Copa Libertadores por primera vez.
El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse campeón del Torneo Clausura. En una definición cargada de tensión, se impuso a Racing en la tanda de penales, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Guido Carrillo para Estudiantes y Adrián ‘Maravilla’ Martínez para la Academia. El mérito del equipo platense se magnifica al considerar que superó todas las instancias de eliminación directa como visitante, tras haber terminado en la octava posición del Grupo A en la etapa regular.
Platense vs. Estudiantes: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en San Nicolás y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
Posibles formaciones
- Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; y Augusto Lotti o Nicolás Orsini.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.
