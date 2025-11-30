Vandalizaron por segunda vez una estatua de Lionel Messi en Mar Del Plata

La estatua de Lionel Messi ubicada en la puerta de la cafetería El Nuevo Mundial, en pleno centro de Mar del Plata, amaneció este domingo totalmente destruida. La figura apareció partida a la altura de la cintura y el trofeo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 también quedó destrozado tras un ataque vandálico.

Aunque aún no se identificó a los responsables, desde el comercio señalaron al medio Ahora Mar del Plata que dos jóvenes que caminaban por la zona empujaron la escultura cerca de las 6 de la mañana, lo que provocó que cayera al suelo y se quebrara en varios pedazos.

El local evalúa ahora qué medidas tomar y si será posible restaurar la obra. No es la primera vez que la estatua sufre daños: el año pasado fue decapitada, y en julio de 2024 el café celebró en Instagram su renovación, nuevamente realizada por su creador, Rodolfo Bayón.

El café, que se convirtió en un gran punto de encuentro de fanáticos del Mundial de Qatar 2022, levantó ese homenaje al jugador argentino en 2018 y lo reconstruyó en 2024 después de la hazaña en Qatar. La obra es uno de los atractivos más fotografiados por turistas y residentes.

El ataque vandálico ocurre tras sugestivo posteo de la esposa de Juan Sebastián Verón contra Lionel Messi y Rodrigo De Paul en medio de la polémica entre el gobierno y AFA tras la sanción a Estudiantes, por haber hecho el pasillo de espaldas, en forma de protesta contra el título de la Liga 2025 a Rosario Central.

“Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”, escribió Valentina Martín en su cuenta de Instagram.

El mate sagrado. Dale que es viernes y juegan los Campeones del Mundo 🇦🇷😎 pic.twitter.com/xWw1gLIhCg — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 14, 2025

Messi tiene un vínculo cercano a Tapia desde principios de su gestión al mando de la AFA. En más de una ocasión, principalmente en fechas en las que juega la selección argentina, el presidente de la entidad ha compartido imágenes de encuentros en los que, junto con Rodrigo De Paul, toman mates “sagrados”.

Asimismo, la vandalización sucedió horas después de que Lionel Messi se consagrara campeón de la Conferencia Este con el Inter de Miami al derrotar este sábado a New York City por 5-1. Ahora, el 10 busca lo que la copa MLS.