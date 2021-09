Venezuela - Argentina. Último, sin varias figuras y con un DT puesto de apuro: así está el rival que recibirá a Argentina

Es un momento complejo para el seleccionado de Venezuela, y se le presenta una empresa intensa: el partido de este jueves a las 21, ante la selección argentina con Lionel Messi a la cabeza. El equipo vinotinto tendrá en el estadio Olímpico de la Universidad Central, de Caracas, la misión de corregir el rumbo en las eliminatorias sudamericanas, en medio de una crisis importante, con un entrenador interino tras la renuncia de José Peseiro, que estuvo 14 meses sin recibir su salario. Así, la novena jornada de la clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2022 presenta un escenario delicado para Tomás Rincón y Jefferson Soteldo y compañía.

Leonardo González, de 49 años, asumió el lunes de la semana pasada como seleccionador de emergencia para los partidos ante la Argentina, Perú y Paraguay en esta triple ventana. La solución de emergencia resultó tan extraña que González asumió el cargo sin haber abandonado la misma función en su club, Deportivo Lara. “El volumen ofensivo y el gran fútbol de Argentina se contrarresta con orden”, analizó, optimista.

Leonardo González, el entrenador designado de emergencia en Venezuela para esta triple ventana de la eliminatoria. @selevinotinto - @SeleVinotinto

El portugués Peseiro, que estuvo al frente del equipo desde febrero de 2020, dio un paso a un costado al denunciar un año y dos meses de sueldos impagos. “Con profunda tristeza, abandonamos un proyecto que nos motivó, nos ilusionó y al que nos dedicamos con total compromiso, esfuerzo y emoción”, escribió el director técnico saliente.

Jorge Giménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), prometió cumplir con Peseiro mientras busca un entrenador de “jerarquía internacional”. En las últimas horas circuló que la entidad está interesada en Miguel Ángel Russo, recientemente despedido de Boca.

Con ausencias de peso, los jugadores de Venezuela fueron sumándose a los entrenamientos en etapas y ante un nuevo director técnico, Leonardo González. @SeleVinotinto - @SeleVinotinto

Por lo pronto, González tiene una misión muy difícil. No sólo por su repentino llamado, sino porque además deberá armar un equipo que no tiene tres futbolistas de su columna vertebral, porque no estaban contratados por clubes al momento de tener que ser presentada la lista de convocados. El nuevo DT, que tuvo que limitarse a la nómina de 55 nombres que había elaborado Peseiro semanas antes, no cuenta con Luis Mago, Salomón Rondón (jugará en Everton) ni Yangel Herrera, entre otros.

Salomón Rondón, que estaba fuera de un club al ser confeccionada la lista, quedó marginado de la selección de Venezuela; una figura ausente frente a la Argentina. AFP

Fueron llegando en etapas en las últimas horas los futbolistas para trabajar con miras al choque con la Argentina. Josef Martínez, Ronald Hernández, José Andrés Martínez, Yeferson Soteldo y Junior Moreno, que juegan en la Major League Soccer (MLS, de Estados Unidos), estuvieron entre los primeros. Desde Brasil arribó el delantero Jefferson Savarino, de Mineiro.

Fueron la base del rompecabezas para los primeros movimientos que realizaron en el estadio Nacional Brígido Iriarte, situado en El Paraíso, Caracas. Y en medio de las dudas sobre si desde Europa viajarían los que juegan en ese continente, González recibió a Roberto Rosales, que pasó a AEK Larnaka, de Chipre, y a Nahuel Ferraresi, que juega en Estoril, de Portugal. “Sabemos de la calidad y la capacidad de los jugadores de Argentina, pero nosotros también somos jugadores de primer nivel y cada uno dentro de sus posibilidades intentará hacer lo mejor. Entendemos que la única forma de ganar puntos es como equipo”, sostuvo Rosales el martes en una conferencia de prensa.

Además de quienes no tenían equipo de clubes, para González resultaron un escollo las lesiones. Le impiden disponer de Herrera (libre de Manchester City y fichado recientemente por Espanyol), Fernando Aristeguieta (fractura del maxilar y del arco y el piso de la órbita derecha), Darwin Machís (distensión del bíceps femoral derecho) y Yordan Osorio (esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo), motivo por el cual fueron convocados a último momento Jan Hurtado (ex futbolista de Gimnasia La Plata y de Boca), Freddy Vargas y Jhon Chancellor.

En la clasificación rumbo a Qatar 2022 Venezuela comparte el último lugar con Perú, con apenas 4 puntos en seis partidos. De todos modos, aún es temprano, pues transcurrió recién el primer tercio de la competencia. Brasil lidera con el puntaje perfecto (18), la Argentina lo escolta con 12 unidades y Ecuador está en el tercer puesto, con 9.

