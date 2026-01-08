Ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid online hoy: cómo seguir el partido de la Supercopa de España

Atlético Madrid y Real Madrid protagonizan este jueves una nueva edición del clásico de la capital de España correspondiente a las semifinales de la Supercopa 2026. El encuentro inicia a las 16 (hora argentina) en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City de Arabia Saudita y lo arbitra Mateo Busquets Ferrer.

El partido se transmite únicamente a través del Canal 116 de Flow, plataforma digital a la que es requisito ser suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El Merengue accedió al certamen como subcampeón de La Liga de España y la Copa del Rey 2024-2025 y llega en un momento de mucha irregularidad con Xabi Alonso muy cuestionado por el presente del equipo, que marcha segundo en el torneo doméstico a cuatro puntos del Blaugrana y se ubica séptimo en la Champions League.

El plantel tiene una baja sensible y es la de Kylian Mbappé, su principal figura. El francés padece un esguince en su rodilla izquierda y ni siquiera viajó a Asia con sus compañeros. De cara a este partido, su reemplazante es Gonzalo García, quien acompaña en la ofensiva a los brasileños Rodrygo y Vinicius Junior. El argentino Franco Mastantuono, con pocos minutos en la temporada, espera su turno en le banco de suplentes.

Gonzalo García es el reemplazante de Kylian Mbappé en la ofensiva de Real Madrid

El Colchonero, por su parte, ingresó a la Supercopa de España como tercero de La Liga 2024-2025. En la actual temporada marcha cuarto, a 11 unidades de Barcelona, y lo positivo es que se ubica octavo en el máximo certamen continental de Europa, es decir en zona de clasificación directa a octavos de final.

El entrenador Diego Simeone dispone de una formación con dos compatriotas como titular, su hijo Giuliano y Julián Álvarez, cuestionado por su sequía de goles en La Liga y a quien el ‘Cholo’ respaldó en la conferencia de prensa previa al clásico. El arquero Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada, quien llegó hace seis meses y fue declarado transferible, son alternativas entre los relevos.

Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone, tres de los argentinos que tiene Atlético de Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Posibles formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone. Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.

Franco Mastantuono es una de las opciones de Xabo Alonso en el banco de suplentes Diego Souto - Getty Images Europe

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo que oficia de visitante, Real Madrid, con una cuota máxima de 2.33 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir un triunfo y clasificación de Atlético Madrid. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, lo que llevará la definición a los penales, se paga hasta 3.70.

El ganador avanzará a la definición y enfrentará el próximo domingo a Barcelona, que este miércoles vapuleó a Athletic Bilbao 5 a 0 con festejos de Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha por duplicado.

Atlético y Real Madrid ya se enfrentaron una vez en la temporada y fue el 27 de septiembre pasado por la séptima fecha de La Liga de España con goleada 5 a 2 del Colchonero como local en el estadio Metropolitano. Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julián Álvarez por duplicado y Antoine Griezzman marcaron los tantos del conjunto de Simeone mientras que Mbappé y Arda Güler hicieron los de la Casa Blanca.