Gabriel Batistuta quebró en llanto al desmentir las acusaciones en su contra: “No puedo aflojar”

escuchar

Radicado en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, Gabriel Batistuta fue vinculado a un hecho que lejos está del brillo de su pasado como futbolista profesional. Es que José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), denunció que el “Bati” mantenía a sus peones rurales, con sus respectivas familias, en condiciones deplorables para su vida. “Encontramos trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en pésimas condiciones. Al principio no obtuvimos la autorización necesaria para realizar el relevamiento en los campos, pero cuando la tuvimos, nos encontramos con esta realidad. Fue indignante lo que encontramos”, explicó el sindicalista.

A raíz de esto, y visiblemente conmocionado por estar vinculado a este tema, Batistuta decidió romper el silencio en radio La Red en el programa Un buen momento, conducido por Marcelo Palacios, y desmintió por completo esta versión. “Estoy triste y solo en el campo, temblando”, comenzó el exjugador de la selección argentina, quien no aguantó el llanto al verse involucrado en una cuestión sensible.

“Espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí, ayer me levanté, como todas las mañanas, me preparé el mate y agarré la computadora para ver las noticias. Fue ahí que me encuentro en primera plana como un maltratador de empleados, que tengo a los peones de campo en condiciones deplorables”, manifestó Batistuta acerca de la denuncia de Voytenco.

El llanto de Gabriel Batistuta tras ser acusado como un maltratador

Y, en esa misma línea, entre lágrimas, siguió: “¿Sabés lo que significa eso para mí? Yo también fui trabajador, entiendo a las personas que quieren trabajar y tienen la voluntad para eso. Yo, desde que tengo la posibilidad, los ayudo y de hecho ofrecer trabajo es ayudarlos. Ahora me toca leer esto e imaginate cómo estoy, peleando contra la idea de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, una mujer, tengo hijos, un padre y una madre, no puedo aflojar”, detalló, acongojado y superado por este tema.

Sumergido en una realidad que lo mantiene ocupado durante el día, Batistuta explicó cómo es la logística del campo y cuáles son los riesgos: “Hay una idea falsa del campo, pensar que uno tiene una vaca y en un año tengo dos, la madre y la cría. La vaca se puede enfermar, el ternero se puede morir en la gestación o cuando nace, puede necesitar medicamentos. Si uno no está atrás de la vaca cuando va a parir las cosas se complican. El campo no es así, es trabajo”.

Por último, en un diálogo extenso con Marcelo Palacios, uno de los máximos artilleros de la albiceleste explicó el procedimiento que se llevó a cabo en su campo y la presentación de la documentación pertinente: “Esta gente estaba haciendo su trabajo, hubo una denuncia, fueron, se presentaron en el lugar y pidieron todo lo que tenían que pedir. Nosotros, como corresponde, presentamos todos los recibos del personal, la entrega de ropa, el día que se entregó, todas las cosas. Presentamos todos los papeles, tenemos todo, respetamos siempre los convenios colectivos, no violamos nunca los derechos de los trabajadores, cumplimos con la Ley del Contrato de los trabajadores, así que estamos muy tranquilos”, cerró.

LA NACION