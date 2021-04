Gustavo López recargado: volvió a cruzar a Diego Díaz y a Germán Burgos

Gustavo López es conductor de Radio La Red y ESPN. Por su parte, el exfutbolista Diego Díaz anima los mediodías de TyC Sports y las noches de Radio Continental. La competencia pasó en las últimas semanas de claro a oscuro, luego de que Díaz se refiriera a López elípticamente por sus declaraciones sobre Mauro Vigliano tras el clásico de Avellaneda.

“Yo siento que algunos periodistas cruzaron una raya, algunos periodistas que todavía no están blanqueados más allá de que todos nos damos cuenta porque los hilos de la marioneta están demasiado a la vista, tienen el grosor de una soga”, indicó el también actor. Horas después, en su programa, el conductor de ESPN levantó el guante y respondió: “Me pasan un audio de un amigo tuyo – le dijo a su compañero Daniel Fava- que se hace el amigo mío y después te mata en el otro programa. O somos amigos o somos enemigos”. Y agregó: “Yo no tengo problemas con nadie, pero me decís ‘que lindo que sos, que fenómeno’ y de repente te das vuelta y te clavan un puñal”.

Coronavirus: el periodista Gustavo López confirmó que su hisopado dio positivo Instagram - Archivo

Cuando el cruce parecía haber finalizado, el comentarista deportivo volvió a referirse al tema en su programa “De una, un buen momento”. Bromeando, a su compañero Leonardo Gentili le dijo que le hacía acordar a otros “muchachos que se hacen los amigos y después hacen un programa criticándonos a nosotros”.

“Te llaman y te dicen: sos un fenómeno, que genio que maestro, que momento que estás viviendo. corta y te mata. Nunca lo vi esto. No me llames y no pierdo el tiempo”, concluyó.

La nueva crítica de Gustavo López a Germán Burgos

Por otra parte, el periodista de F360 apuntó nuevamente contra el técnico de Newell’s por ganarle “de milagro” a “Patronato de local”: “Hizo un gol en contra y un gol de (Ignacio) Scocco que es una fiera. Entonces, paremos con la máquina. (Patronato) tenía seis jugadores con Covid. Aflojemos”, agregó.

Newells vs Union. German Mono Burgos LA NACION/Marcelo Manera

A su vez, López admitió que el equipo del “Mono” “mejoró” desde su llegada, aunque puso énfasis en el fixture que le tocó desde su llegada: “Kudelka (ex técnico de NOB) arrancó con Boca, jugó con Talleres en Córdoba. Después dirigió con Independiente, un equipo grande, y con el campeón de la Recopa, que es Defensa y Justicia. Ese fue el fixture. Cuando llega el ‘Mono’ Burgos, tiene Unión de Santa Fe. ¿Con quién querés jugar para ganarle? ¿Con Boca, con River? No, con Unión de local”, concluyó.

