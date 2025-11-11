Hace tres años, un 11 de noviembre: así anunció Scaloni la lista para el Mundial de Qatar

El tuit de la selección argentina data del viernes 11 de noviembre de 2022 a las 11:56am. “#Qatar2022 Nuestro entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la FIFA World Cup”, se leyó junto al video del técnico en donde nombró uno por uno a los 26 jugadores que hicieron historia en Qatar. Hoy se cumplen tres años de ese momento en el que aún nadie sabía lo que iba a suceder.

El tuit de la selección argentina hace tres años

En el video, Scaloni anunció sin preámbulos los nombres según cada puesto, y terminó con un mensaje de aliento y esperanza: “Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta, esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos”.

La lista que dio Scaloni

Arqueros : Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Villarreal). Defensores : Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax).

: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax). Mediocampistas : Guido Rodríguez (Real Betis), Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton).

: Guido Rodríguez (Real Betis), Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton). Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Roma), Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (ACF Fiorentina), Joaquín Correa (Inter de Milán), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Manchester City).

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪



Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 11, 2022

Después de los amistosos que disputó la Argentina antes del Mundial, quedaron fuera de esta lista Joaquín Correa y Nicolás González por lesiones. En su lugar fueron Thiago Almada y Ángel Correa.