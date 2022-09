Juan Martín Del Potro mostró su credencial del US Open y un detalle emocionó a todos

El certamen del US Open comenzó el tramo de su definición y entre estos cuatro tenistas estará el próximo ganador: Carlos Alcaraz, Karen Khachanov, Casper Ruud y el local, Francis Tiafoe. Con las sorpresas, lógicas y particularidades que arrastra cada edición de un Grand Slam, que reparte muchos puntos para quienes quieren ascender en el ranking de la ATP, también están los deportistas que tienen la palabra autorizada, ya que desde su experiencia han participado de partidos vibrantes que deslumbraron a los espectadores y televidentes.

Uno de los casos emblemáticos de un jugador que es reconocido mundialmente en el circuito y por sus colegas de profesión es el tenista argentino Juan Martín del Potro. El argentino dejó en suspenso su continuidad como profesional y aún continúa con la recuperación de su pierna, que, no solo lo tiene a maltraer para jugar, sino que también para su vida cotidiana, en la cual sufre dolores constantes al caminar.

El 5 de septiembre de 2009, la Torre de Tandil ingresó al salón de la fama del US Open al vencer en la final a la leyenda Roger Federer en cinco sets por 3-6, 7-6 (7), 4-6, 7-6 (7) y 6-2, en un maratónico partido que tuvo cuatro horas y seis minutos de duración.

A partir de ese momento, Del Potro empezó a escalar posiciones y trascendencia en el circuito al enfrentarse asiduamente a los mejores tenistas. Una vez que su actividad mermó por las constantes lesiones, hasta llegar al punto de dejar de competir, el lungo deportista recibió invitaciones para observarlo desde afuera del campo, sea como comentarista de una transmisión oficial, hasta tener ubicaciones de privilegio bajo la modalidad “All Access”.

La credencial de Del Potro en US Open, que luego fue eliminada de su Instagram por el propio tenista Foto: INSTAGRAM / @delpotrojuan

En su cuenta oficial de Instagram, donde 1.9 millones de seguidores están constantemente atentos a las últimas noticias de él, Del Potro comenzó a subir stories en los últimos días, y en ellas, entre posteos propios y reposteos, mostró un poco la intimidad de su vuelta al lugar donde alzó el trofeo ante nada más, y nada menos, que Federer.

Una de esas instantáneas que publicó - y luego eliminó- es la credencial oficial que le brindó la organización del US Open, donde se identifica la frase “Past champion”, en una clara alusión al logro que obtuvo hace unos años donde levantó el trofeo y se coronó campeón.

Entre los varios detalles que ilusionaron a los fanáticos del oriundo de Tandil, se destaca uno importante, pero que dependerá de la evolución física de Del Potro: participar de la edición 2022 del torneo. Al estar al tanto del ofrecimiento, el exnúmero 3 del ranking ATP, aseguró en una charla con ESPN: “Sigo probando tratamientos, a la espera de encontrar alguno que me permita mejorar mi calidad de vida y estar bien de la rodilla. Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy aquí -en Nueva York- me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo”.

“Es mi lugar, siento que es mi lugar. Pero también, a la hora de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista, ni hago cosas de extenista”, se sinceró.