Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se extenderán hasta el 22 de febrero, con intensa actividad en 16 disciplinas diferentes. La única forma de seguir todo el evento multidisciplinario en vivo desde la Argentina es a través del canal de YouTube de Claro Sports, con una suscripción mínima.

La señal ofrece una cobertura completa de todo el cronograma. Hay competencia en esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey sobre hielo, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, esquí de montaña, snowboard y patinaje de velocidad.

El hockey sobre hielo es uno de los deportes con mayor audiencia en los Juegos Olímpicos de Invierno Petr David Josek - AP

Cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todos los eventos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, incluida la Ceremonia de Clausura, se pueden ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports, por una suscripción mínima.

La Argentina cuenta con ocho deportistas, constituyendo la delegación más numerosa desde Turín 2006. Los representantes son Tiziano Gravier (esquí alpino), Francesca Baruzzi (esquí alpino), Franco Dal Farra (esquí de fondo), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

Tiziano Gravier tuvo un gran debut olímpico; es uno de los representantes de la delegación argentina

Una particularidad de esta edición es que se trata de la primera vez que los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en una región, el norte de Italia, y no en una ciudad específica. Esta decisión, adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI), marca una nueva postura que se espera se extienda a futuras ediciones, buscando una mayor descentralización y aprovechamiento de infraestructuras existentes en diversas localidades.

Varias sedes se ubican a más de 400 kilómetros entre sí, un récord para los Juegos de Invierno. Esa distancia implica una logística inédita para atletas y organización, pero a la vez permite integrar al programa olímpico regiones con fuerte tradición en deportes de nieve y hielo, potenciando el impacto turístico en múltiples localidades del norte italiano.

La distancia entre Milán y Cortina d'Ampezzo, las dos ciudades sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Google Maps

Medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno

Noruega : 405 medallas (148 de oro, 134 de plata y 123 de bronce)

: 405 medallas (148 de oro, 134 de plata y 123 de bronce) Estados Unidos : 330 medallas (113 de oro, 122 de plata y 95 de bronce)

: 330 medallas (113 de oro, 122 de plata y 95 de bronce) Alemania : 286 medallas (112 de oro, 104 de plata y 70 de bronce)

: 286 medallas (112 de oro, 104 de plata y 70 de bronce) Unión Soviética : 194 medallas (78 de oro, 57 de plata y 59 de bronce)

: 194 medallas (78 de oro, 57 de plata y 59 de bronce) Canadá : 225 medallas (77 de oro, 72 de plata y 76 de bronce)

: 225 medallas (77 de oro, 72 de plata y 76 de bronce) Austria : 250 medallas (71 de oro, 88 de plata y 91 de bronce)

: 250 medallas (71 de oro, 88 de plata y 91 de bronce) Suecia : 176 medallas (65 de oro, 51 de plata y 60 de bronce)

: 176 medallas (65 de oro, 51 de plata y 60 de bronce) Suiza : 168 medallas (63 de oro, 47 de plata y 58 de bronce)

: 168 medallas (63 de oro, 47 de plata y 58 de bronce) Países Bajos : 147 medallas (53 de oro, 49 de plata y 45 de bronce)

: 147 medallas (53 de oro, 49 de plata y 45 de bronce) Rusia: 120 medallas (46 de oro, 39 de plata y 35 de bronce)

*Datos previos a Milán-Cortina d’Ampezzo 2026