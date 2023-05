Julián Álvarez posó como modelo de una marca de ropa y revolucionó las redes sociales: “Qué estilo”

escuchar

El futbolista de la selección argentina, Julián Álvarez, debutó esta semana como modelo de ropa para una marca internacional, en el marco de una sesión de fotos de su club, Manchester City, de la que participó junto a otros jugadores del equipo inglés, como Erling Haaland, Phil Foden, Ruben Dias y Aymer Laporte. Por su parte, el entrenador Pep Guardiola también posó para las cámaras con otro tipo de atuendo.

Álvarez, de 23 años, es una de las jóvenes promesas del conjunto ciudadano. A pesar de haber sido una de las grandes figuras de la selección argentina en su conquista del título mundial, en Qatar 2022, Julián todavía no se hizo un lugar entre los once titulares del City, que pelea por ser campeón tanto en la Premier League como en la Champions League. El delantero formado en las inferiores de River Plate ni siquiera ingresó un minuto en el encuentro de semifinales que jugó su equipo frente al Real Madrid esta semana.

Consultado al respecto, Guardiola explicó: “Hoy, no me interesaba, en un partido de mucha ida y vuelta, colmar al equipo de muchos delanteros, sino que era un partido más de centrocampistas, y Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) tienen la capacidad muy asociativa de no perder balones, y con los del medio, es el partido que había pensado tener”.

Sin embargo, señaló que podría ingresar en el compromiso de vuelta, a disputarse la próxima semana: “Tengo que plantear el partido. Ahora tengo siete, ocho días para verlo, a ver cómo llegamos... pero sí, puede ser. Tenemos jugadores que, cuando el partido se nos complique, pueden cambiar mucho paso, con Foden, con Julián...”.

La falta de minutos de La Araña en el City también llamó la atención del ídolo ciudadano, Kun Agüero: “Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián. A veces, yo me pregunto, pero bueno, nada... teniendo a Haaland. Aparte, Pep, no se casa con nadie”.

A la vez, reveló: Nunca hablé, pero por lo que (me dijeron) allegados del entorno, está encantadísimo con Julián”, ya que, según explicó, a Guardiola le gustan los jugadores que pican al espacio. En lo que va de la temporada, desde su llegada a Manchester, el atacante argentino disputó 44 partidos, marcó 15 goles, y dio dos asistencias.

