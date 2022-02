La agenda de TV del domingo: Boca, River, Leeds, All-Star Game, Leones y Leonas, Deck vs. Laprovittola, Schwartzman vs. Alcaraz y rugbiers argentinos en Europa

Muy fuerte se presenta en programación el domingo deportivo. Y por ende, también la programación en las pantallas.

De las propuestas matinales sobresale la de Leeds, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, contra Manchester United, el de Cristiano Ronaldo, por la Premier League. Más tarde, el fútbol europeo ofrecerá el clásico vasco entre Athletic Bilbao y Real Sociedad, por la liga de España.

Al mismo momento empezará Platense vs. Sarmiento, por la Copa de la Liga Profesional, que luego tendrá dos platos fuertes: Boca vs. Rosario Central y Newell’s vs. River.

También fuera del fútbol habrá cosas interesantes. El torneo de tenis ATP 500 de Río de Janeiro tendrá un argentino en la definición, Diego Schwartzman, que se medirá con el español Carlos Alcaraz. En básquetbol habrá dos acontecimientos interesantes: la final de la Copa del Rey, que enfrentará a Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, es decir, a Real Madrid y Barcelona, y, tarde a la noche, el Partido de las Estrellas de la NBA.

Leones y Leonas volverán a enfrentarse con Inglaterra por la Pro League de hockey sobre césped. En golf se definirá el Genesis Invitational, del PGA Tour. Y el rugby europeo ofrece dos atractivos choques: Newcastle Falcons, el conjunto de Matías Orlando y Mateo Carreras, se enfrentará con Exeter Chiefs, el de Facundo Cordero y Santiago Grondona, por la inglesa Premiership, y Bordeaux Bègles, el de Guido Petti Pagadizábal, Santiago Cordero y Pablo Dimcheff, chocará con Racing 92, el de Juan Imhoff, por el francés Top 14.

La televisación del domingo 20

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 Platense vs. Sarmiento. Fox Sports Premium

Platense vs. Sarmiento. Fox Sports Premium 19.15 Boca vs. Rosario Central. TNT Sports

Boca vs. Rosario Central. TNT Sports 21.30 Newell’s vs. River. Fox Sports Premium

Premier League

11 Leeds vs. Manchester United. ESPN

Liga de España

10 Espanyol vs. Sevilla. ESPN 2

Espanyol vs. Sevilla. ESPN 2 12.15 Valencia vs. Barcelona. DirecTV Sports

Valencia vs. Barcelona. DirecTV Sports 17 Athletic de Bilbao vs. Real Sociedad. ESPN

Serie A

8.30 Fiorentina vs. Atalanta. ESPN

Fiorentina vs. Atalanta. ESPN 11 Venezia vs. Genoa. ESPN Extra

Venezia vs. Genoa. ESPN Extra 14 Inter vs. Sassuolo. ESPN

Inter vs. Sassuolo. ESPN 16.45 Udinese vs. Lazio. ESPN en Star+

Ligue 1

9 Nice vs. Angers. ESPN 3

Nice vs. Angers. ESPN 3 13.05 Bordeaux vs. Monaco. ESPN en Star+

Bordeaux vs. Monaco. ESPN en Star+ 16.30 Olympique Marseille vs. Clermont. ESPN en Star+

Primera Nacional

17 Independiente Rivadavia vs. Quilmes. TyC Sports

Eredivisie

10.30 Feyenoord vs. Cambuur. ESPN en Star+

Feyenoord vs. Cambuur. ESPN en Star+ 12.45 PSV vs. Heerenveen. ESPN en Star+

Bundesliga

11.30 Bayern München vs. Greuther Furth. ESPN en Star+

Bayern München vs. Greuther Furth. ESPN en Star+ 13.30 Borussia Dortmund vs. Borussia Monchengladbach. ESPN 2

Borussia Dortmund vs. Borussia Monchengladbach. ESPN 2 15.30 Hertha Berlin vs. RB Leipzig. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL

14.30 Real Madrid vs. Barcelona. La final por la Copa del Rey. ESPN en Star+

Real Madrid vs. Barcelona. La final por la Copa del Rey. ESPN en Star+ 22 El Partido de las Estrellas de la NBA. ESPN 2

TENIS

17.30 El ATP 500 Río de Janeiro. Diego Schwartzman vs. Carlos Alcaraz, la final. ESPN 2

GOLF

15 El Genesis Invitational. La última vuelta. ESPN 3

HOCKEY

Pro League

16.30 Los Leones vs. Inglaterra. ESPN Extra

Los Leones vs. Inglaterra. ESPN Extra 19 Las Leonas vs. Inglaterra. ESPN Extra

RUGBY