La agenda de TV del domingo: ¿Messi campeón en PSG ?, River vs. Martín Palermo, el clásico cordobés, Italia vs. Brasil en el Mundial Sub 20, final Medvedev vs. Rune en el Masters 1000 de Roma, la última vuelta del PGA Championship, NBA, TC y Dogos XV en el Super Rugby Americas

escuchar

Luego de un sábado repleto de actividad deportiva, el domingo llega cargado de competencias de fútbol, básquetbol, automovilismo, tenis, golf, rugby y béisbol. Todo, disponible para seguirlo por televisión y por streaming.

En la Liga Profesional de Fútbol, River tratará de mantener la distancia sobre San Lorenzo, que la achicó a dos puntos: el líder recibirá al Platense de Martín Palermo. A su vez, habrá un nuevo capítulo del clásico cordobés Belgrano vs. Talleres, y además se enfrentarán Sarmiento y Huracán en Junín y Colón y Barracas Central en Santa Fe. También en territorio nacional, continuará una competencia internacional: el Mundial Sub 20 Argentina 2023 abrirá los grupos C y D y ofrecerá un atractivo Italia vs. Brasil.

River tendrá enfrente al Platense de Martín Palermo; necesita derrotarlo para que San Lorenzo no le recorte distancia en la Liga Profesional. MAURO PIMENTEL - AFP

En Europa, en tanto, Manchester City, que este sábado se consagró campeón de la Premier League merced a la derrota de Arsenal ante Nottingham Forest, será anfitrión contra Chelsea, con un posible enfrentamiento entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, mientras que Alexis Mac Allister actuará en Brighton & Hove, ante Southampton. En la Ligue 1, Paris Saint-Germain se consagrará campeón si consiguiere como visitante de Auxerre un mejor resultado que Lens en casa de Lorient. Por ende, Lionel Messi puede obtener una nueva conquista en su carrera, en el que sería su penúltimo partido como local en el Parque de los Príncipes. También la liga española, la Bundesliga y la Serie A tendrán actividad este domingo.

En básquetbol, Miami Heat y Boston Celtics disputarán el tercer punto de la final de la Conferencia Este de la NBA, serie en la que el equipo de Jimmy Butler se encuentra en ventaja por 2 a 0. En automovilismo, Termas de Río Hondo albergará las series y la final de la sexta fecha de Turismo Carretera, mientras que en Estados Unidos terminará de definirse la grilla de larga de las 500 millas de Indianápolis, carrera en la que competirá Agustín Canapino.

El ruso Daniil Medvedev procurará revancha frente al danés Holger Rune tras la caída en la final de Montecarlo; definirán en el Foro Itálico el campeón del Masters 1000 de Roma.

En tenis, Daniil Medvedev y Holger Rune se enfrentarán en el Foro Itálico para dirimir al monarca del Masters 1000 de Roma. En golf se desarrollará la vuelta final del PGA Championship, en Rochester, Nueva York. Y en Córdoba, Dogos XV procurará recuperarse al recibir a American Raptors en el Super Rugby Americas.

La televisación del domingo 21 de mayo

FÚTBOL

Liga Profesional

15.30 Belgrano vs. Talleres. TNT Sports.

Belgrano vs. Talleres. TNT Sports. 18 Sarmiento vs. Huracán. ESPN Premium.

Sarmiento vs. Huracán. ESPN Premium. 18 Colón vs. Barracas Central. TNT Sports.

Colón vs. Barracas Central. TNT Sports. 20.30 River Plate vs Platense. TNT Sports.

El clásico cordobés Belgrano vs. Talleres, en el estadio Julio César Villagra, será el otro gran foco de atracción del día en la Liga. Twitter @CATalleresdecba

Mundial Sub 20

15 Israel vs. Colombia. DSports.

Israel vs. Colombia. DSports. 15 Nigeria vs. Dominicana. DSports y TyC Sports.

Nigeria vs. Dominicana. DSports y TyC Sports. 18 Senegal vs. Japón. DSports.

Senegal vs. Japón. DSports. 18 Italia vs Brasil. DSports y TyC Sports.

Primera Nacional

14 Chacarita vs. Brown (Adrogué). TyC Sports.

Chacarita vs. Brown (Adrogué). TyC Sports. 16 San Martín (Tucumán) vs. Morón. TyC Sports.

Primera B

14 Los Andes vs. Fénix. DSports.

Ligue 1

8 Ajaccio vs. Rennes. Star+.

Ajaccio vs. Rennes. Star+. 12.05 Lorient vs. Lens. Star+.

Lorient vs. Lens. Star+. 15.45 Auxerre vs. PSG. Star+.

Premier League

9.30 West Ham United vs. Leeds United. ESPN.

West Ham United vs. Leeds United. ESPN. 10 Brighton & Hove vs. Southampton. Star+.

Brighton & Hove vs. Southampton. Star+. 12 Manchester City vs. Chelsea. ESPN.

Julián Álvarez ya es campeón de la Premier League; su Manchester City se cruzará con el Chelsea de Enzo Fernández. OLI SCARFF - AFP

Serie A

7.30 Lecce vs. Spezia. ESPN.

Lecce vs. Spezia. ESPN. 13 Napoli vs. Inter. ESPN Extra.

Napoli vs. Inter. ESPN Extra. 15.45 Udinese vs. Lazio. Star+.

Liga de España

9 Rayo Vallecano vs. Espanyol. ESPN 3.

Rayo Vallecano vs. Espanyol. ESPN 3. 11.15 Atlético de Madrid vs. Osasuna. ESPN 3.

Atlético de Madrid vs. Osasuna. ESPN 3. 13.30 Valencia vs. Real Madrid. ESPN 3.

Bundesliga

10.30 Mainz vs. Stuttgart. Star+.

Mainz vs. Stuttgart. Star+. 12.30 Augsburg vs. Borussia Dortmund. Star+.

Eredivisie

9.30 Ajax vs. Utrecht. Star+.

Ajax vs. Utrecht. Star+. 9.30 PSV vs. Heerenveen. Star+.

PSV vs. Heerenveen. Star+. 9.30 Emmen vs. Feyenoord. Star+.

TENIS

Masters 1000 de Roma

11 Holger Rune vs. Daniil Medvedev, la final. ESPN 2.

GOLF

PGA Championship

14 La rueda final. ESPN 2.

BÁSQUETBOL

NBA

21.30 Miami Heat vs. Boston Celtics, el tercer partido de la final de Conferencia del Este. Star+.

Jimmy Butler, figura máxima de Miami Heat, intentará poner 3 a 0 la serie final del Este contra Boston Celtics.

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

9.30 Series en Termas de Río Hondo. DeporTV.

Series en Termas de Río Hondo. DeporTV. 13.20 La carrera final de la 6ª fecha, en Termas de Río Hondo. DeporTV.

500 Millas de Indianápolis

12.30 Práctica 7. Star+.

Práctica 7. Star+. 15 Prueba de clasificación Top 12. Star+.

Prueba de clasificación Top 12. Star+. 17 Prueba de clasificación Last Chance. Star+.

Prueba de clasificación Last Chance. Star+. 18 Prueba de clasificación Fast Six. Star+

RUGBY

Super Rugby Americas

19 Dogos XV vs. American Raptors. ESPN 3.

Dogos XV cerrará frente a American Raptors su participación en la etapa regular del Super Rugby Americas. SRA / Gaspafotos

BÉISBOL

Major League Baseball

17 Miami Marlins vs. San Francisco Giants. Fox Sports 3.

Miami Marlins vs. San Francisco Giants. Fox Sports 3. 20 New York Mets vs. Cleveland Guardians. ESPN Extra.

LA NACION