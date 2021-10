La alegría del alcanzapelotas de River sorprendido por Julián Álvarez: “No podía creer el regalo”

Además del fantástico rol de Julián Álvarez, quien marcó tres goles, el partido del domingo entre River y San Lorenzo dejó otra imagen que trascendió en las redes sociales. Esta fue la de los jugadores del conjunto de Marcelo Gallardo abrazando en el 3 a 1 a uno de los alcanzapelotas del Millonario, quien miraba el partido detrás de uno de los carteles de publicidad a la altura del arco cuervo.

Su nombre es Agustín Balzame y juega en la Octava de River. En diálogo con ESPN F12, el juvenil contó el día después del triunfo en el Monumental los detalles de lo sucedido y reveló un gran gesto que Álvarez tuvo con él.

“Julián me da la mano y después se juntan todos los jugadores ahí y Enzo Fernández me hace ‘vení a festejar’. Y yo no fui por si me retaban o algo. Y le hago ‘no puedo, no puedo, vení vos’ y ahí Enzo Fernández les dijo, vinieron y me abracé con Julián, con todos”, recordó el joven, con total felicidad.

El relato del alcanzapelotas de River

Dijo entonces que los abrazó como si fuera el “último abrazo” de su vida y señaló que le hizo un particular pedido a Araña. “Julián, por favor, te pido por mi vieja, dame la remera”, le expresó el alcanzapelotas al delantero de 21 años oriundo de Calchín, Córdoba. El goleador se la dio.

“No lo puedo creer. Estoy muy emocionado”, manifestó Agustín con la camiseta con la que el jugador de River marcó el hat-trick y reveló lo que dedicó al futbolista de la Primera División: “Le agradecí, lo abracé y le dije ‘muchísimas gracias, te amo’”.