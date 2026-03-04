La corrección de Chacho Coudet a Enzo Francescoli en plena conferencia que despertó polémica: “Me tratan de mentiroso”

Eduardo “Chacho” Coudet fue oficializado como nuevo director técnico de River. Este miércoles, al mediodía, el exentrenador de Rosario Central, Racing, entre otros, protagonizó un curioso momento en la conferencia de prensa cuando interrumpió a Enzo Francescoli, manager del club.

Mientras Francescoli le aclaraba a los presentes que se había comunicado el día viernes con Coudet, el propio DT tomó la palabra y lo corrigió: “El sábado, Enzo. Sino me tratan de mentiroso después. Tengo cuatro pibes, juré por los cuatro pibes”.

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River Manuel Cortina

El motivo detrás de esta aclaración fue por una frase de Coudet, también en conferencia de prensa, post partido del Alavés contra Levante, disputado el viernes pasado, cuando confirmó que hasta ese día no había recibido ningún llamado o sondeo por parte de River.

Lo concreto es que las negociaciones se dieron de manera rápida y efectiva, logrando un rápido entendimiento con Coudet y el Alavés, quien aceptó un resarcimiento económico para dejar ir al argentino.

Las declaraciones más salientes de Eduardo Coudet

Ante el asedio de preguntas, el Chacho dejó en claro cuestiones referidas a su estilo de juego: "Solo puedo prometer que vamos a trabajar mucho. Tengo mucha confianza en este plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos. Pero la responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso".

Luego de conocer a sus nuevos dirigidos, el director técnico preparará lo que será su primer desafío en el elenco de Núñez: el jueves 12 se medirá ante Huracán, en condición de visitante.