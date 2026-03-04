La corrección de Chacho Coudet a Enzo Francescoli en plena conferencia que despertó polémica: “Me tratan de mentiroso”
El flamante entrenador de River ironizó con un comentario hacia el manager de la institución y desató las risas de los presentes
- 2 minutos de lectura'
Eduardo “Chacho” Coudet fue oficializado como nuevo director técnico de River. Este miércoles, al mediodía, el exentrenador de Rosario Central, Racing, entre otros, protagonizó un curioso momento en la conferencia de prensa cuando interrumpió a Enzo Francescoli, manager del club.
Mientras Francescoli le aclaraba a los presentes que se había comunicado el día viernes con Coudet, el propio DT tomó la palabra y lo corrigió: “El sábado, Enzo. Sino me tratan de mentiroso después. Tengo cuatro pibes, juré por los cuatro pibes”.
El motivo detrás de esta aclaración fue por una frase de Coudet, también en conferencia de prensa, post partido del Alavés contra Levante, disputado el viernes pasado, cuando confirmó que hasta ese día no había recibido ningún llamado o sondeo por parte de River.
Lo concreto es que las negociaciones se dieron de manera rápida y efectiva, logrando un rápido entendimiento con Coudet y el Alavés, quien aceptó un resarcimiento económico para dejar ir al argentino.
Ante el asedio de preguntas, el Chacho dejó en claro cuestiones referidas a su estilo de juego: "Solo puedo prometer que vamos a trabajar mucho. Tengo mucha confianza en este plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos. Pero la responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso".
Luego de conocer a sus nuevos dirigidos, el director técnico preparará lo que será su primer desafío en el elenco de Núñez: el jueves 12 se medirá ante Huracán, en condición de visitante.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo River
Nueva era. Las frases más importantes del Chacho Coudet en su presentación como DT de River
Puro histrionismo. El pedido que generó un aplauso, la corrección a Francescoli y el llamado a Gallardo: Coudet inició su ciclo en River
Desopilantes. Presentaron a Coudet en River: los mejores memes y reacciones en las redes
- 1
Los clubes de la AFA analizan levantar el paro: las dos razones para evitar la medida de fuerza
- 2
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así quedaron las tablas, tras la fecha 8
- 3
Chacho Coudet ya está en la Argentina y será presentado como nuevo DT de River
- 4
Kylian Mbappé se encomienda a un especialista en rodillas para intentar llegar al Mundial