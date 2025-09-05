La divertida charla de “peinados” entre Messi y sus hijos en la previa del partido que hizo reír a más de uno
El capitán de la selección argentina tuvo un divertido intercambio con Thiago, Mateo y Ciro que se volvió viral en redes sociales
- 2 minutos de lectura'
El jueves, Lionel Messi volvió a emocionar al país entero en lo que fue, según se anticipó, su último partido con la camiseta de la selección argentina en territorio nacional. El mismo se disputó contra Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado deportivo excepcional, uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió en el túnel de ingreso, minutos antes del inicio del partido.
Allí, las cámaras captaron una escena íntima y distendida entre el capitán argentino y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Mientras los jugadores esperaban para salir al campo, Messi intercambió unas palabras con los niños. En medio de la charla, fue Mateo, conocido por su picardía, quien rompió el hielo. “Tenés el pelo para el otro lado”, le lanzó con tono burlón, lo que generó una risa inmediata en el astro rosarino. Sin quedarse atrás, Messi le respondió: “¡Pero vos también lo tenés para el otro lado!”. Y se lo desacomodó con ternura.
El clip, que dura apenas unos segundos, fue rápidamente compartido en redes sociales y se volvió viral en la plataforma X. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de cariño y admiración. “Son muy tiernos”, escribió una usuaria; mientras que otro, atento a los gestos de los niños, lanzó: “Para mí le estaba diciendo a Ciro ‘portate bien, no hagas caras ni nada’”. Un tercero resumió lo que muchos sienten al ver estas escenas: “Ay por Dios, qué tipazo”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lionel Messi
Modo fan. La reacción de Anto Roccuzzo cuando Charly García se acercó a saludar a Messi
Desde su Instagram. Messi realizó un emotivo posteo tras el último partido oficial: "Solo Dios lo sabe"
“Cada paso que das”. El sentido mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras su último partido en el país con la selección
- 1
Mundial 2026: España, Francia, Alemania y Portugal debutan en las eliminatorias
- 2
Qué pasa con Lionel Messi en el partido de hoy contra Venezuela
- 3
Así quedó el cuadro de semifinales del US Open 2025
- 4
Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina