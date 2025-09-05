La divertida charla de “peinados” entre Messi y sus hijos en la previa del partido que hizo reír a más de uno

El jueves, Lionel Messi volvió a emocionar al país entero en lo que fue, según se anticipó, su último partido con la camiseta de la selección argentina en territorio nacional. El mismo se disputó contra Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado deportivo excepcional, uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió en el túnel de ingreso, minutos antes del inicio del partido.

Allí, las cámaras captaron una escena íntima y distendida entre el capitán argentino y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Mientras los jugadores esperaban para salir al campo, Messi intercambió unas palabras con los niños. En medio de la charla, fue Mateo, conocido por su picardía, quien rompió el hielo. “Tenés el pelo para el otro lado”, le lanzó con tono burlón, lo que generó una risa inmediata en el astro rosarino. Sin quedarse atrás, Messi le respondió: “¡Pero vos también lo tenés para el otro lado!”. Y se lo desacomodó con ternura.

Lionel Messi estuvo junto a sus hijos en su último partido con la Selección argentina en el país (Foto: Instagram @leomessi)

El clip, que dura apenas unos segundos, fue rápidamente compartido en redes sociales y se volvió viral en la plataforma X. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de cariño y admiración. “Son muy tiernos”, escribió una usuaria; mientras que otro, atento a los gestos de los niños, lanzó: “Para mí le estaba diciendo a Ciro ‘portate bien, no hagas caras ni nada’”. Un tercero resumió lo que muchos sienten al ver estas escenas: “Ay por Dios, qué tipazo”.