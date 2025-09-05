El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su último partido en el país con la selección

La del jueves 4 de septiembre no fue una noche más para los fanáticos del fútbol, fue una de esas que entran a los libros de historia. Lionel Messi volvió a demostrar no solo que es el mejor futbolista de todos los tiempos, sino que su legado es eterno. El capitán de la selección argentina vivió una emotiva velada en el estadio Más Monumental en su último partido en el país por los puntos. Toda su familia viajó para acompañarlo y sus tres hijos ingresaron a la cancha con él para entonar el Himno Nacional. En uno de los palcos VIP estuvo Antonela Roccuzzo quien no pudo evitar conmoverse con la escena que tenía ante los ojos. Tras la victoria albiceleste -que incluyó un doblete del 10- la rosarina le dedicó un sentido mensaje a su marido que conmovió a todos.

Messi entró a la cancha con sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Los campeones del mundo tuvieron una noche celestial en la cancha de River. Se enfrentaron a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. El partido terminó 3-0 con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez. Pero, además de la victoria, y el hecho de que “La Scaloneta” ocupa un cómodo primer lugar en la tabla de posiciones, fue la carga emotiva del partido la que tocó la fibra sensible del público. El capitán dejó caer unas lágrimas en la previa y compartió un momento especial con sus tres hijos, Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), que ingresaron a la cancha con él y a quienes se aferró con fuerza durante el Himno.

El emotivo posteo de Anto Roccuzzo para Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Cuando comenzó el partido, los niños se fueron al palco VIP con su madre, sus abuelos, tíos y primos. Antonela Roccuzzo fue espectadora de una noche mágica para su marido y, sensibilizada por la situación, decidió dedicarle en Instagram, donde acumula más de 40 millones de seguidores, unas sentidas palabras a Leo, en nombre suyo y de sus hijos. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“, escribió. Su texto estuvo acompañado por fotos de Lionel, Thiago, Mateo y Ciro en la cancha a pura sonrisa, las cuales fueron capturadas por la fotógrafa ‘China’ Sanjuan.

Anto Roccuzzo compartió tiernas fotos de su marido y sus hijos en la previa del partido de Eliminatorias (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Todo el clan Messi dijo presente en el estadio Más Monumental (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

En mera cuestión de horas la publicación tuvo cerca de dos millones de “Me Gusta” y los fanáticos no tardaron en reaccionar. “Gracias por acompañarlo. El más grande de todos”; “Gracias por cuidarlo, sostenerlo y nunca dejarlo solo en las malas” y “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”, escribieron algunos de sus seguidores y otros agregaron: “Si la familia real es feliz, somos todos felices” y “¡Los amamos, siempre con ustedes!“.

Antonela Roccuzzo acompañó a Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina

La rosarina fue captada en varios momentos del partido y se la pudo ver como una fanática más. Además de gritar los goles desde el sector VIP en el que se encontraba con el resto de su familia, se puso en “modo madre orgullosa” y fotografió a su marido y sus hijos cuando estuvieron juntos en la cancha. Pero, paralelamente, también se robó todas las miradas con su outfit. Como de costumbre, llevó la camiseta celeste y blanca con el número 10 y un pantalón negro. Para hacerle frente a las bajas temperaturas, debajo usó una remera manga larga e incluyó una campera haciendo juego. Al cabello lo llevó suelto, lacio y peinado hacia un costado.