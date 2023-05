Alejandro Fantino habló tras la polémica por la charla en la Facultad de Periodismo de La Plata: “Usaron un largavista ideológico”

escuchar

Luego de la polémica que se generó por su presencia en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Alejandro Fantino se refirió al comunicado de la agrupación Rodolfo Walsh en el que repudiaron su presencia y explicó por qué decidió ir igualmente. “Usaron un largavista ideológico”, apuntó y aseguró: “Fue ambiguo el mensaje de decir: ‘Te repudio, pero vení igual’”.

La polémica se desató el miércoles en horas del mediodía. Pocas horas antes de la charla pactada con el conductor en la casa de estudios, el sitio web de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social publicó el comunicado en el que rechazaban su presencia.

En el texto, se aclaraba que no podían prohibir la presencia del periodista, que fue invitado por la agrupación estudiantil Nueva Generación, pero que representaba prácticas que la facultad “repudia profundamente”. En ese sentido, mencionaron también “comportamientos machistas” y una entrevista a Patricia Bullrich, entre las justificaciones del rechazo.

El comunicado fue borrado posteriormente y se abrió la polémica sobre la interna política entre la agrupación Rodolfo Walsh y Nueva Generación. A pesar de la controversia, Fantino concurrió a la casa de estudios y brindó la charla. En diálogo con Lanata sin filtro (radio Mitre), contó sus pensamientos sobre la situación que se desató.

Alejandro Fantino habló sobre la charla en la Universidad de la Plata

En el comienzo, calificó que hubiera sido “injusto” ausentarse de la charla y que por eso decidió concurrir. Luego, se metió en la polémica. “Yo fui invitado por una agrupación que se llama Nueva Generación y que está enfrentada a la Rodolfo Walsh”, comenzó el conductor y explicó que esta última es la que maneja la Facultad de Periodismo y por lo tanto la que emitió el comunicado.

En esa misma línea, comentó por qué decidió ir a pesar de la controversia: “Me clavaron a mí el repudio y yo tenía dos caminos. Los chicos me llamaron y me dijeron: ‘Mirá Ale, hay 350 pibes. Vinieron de otras facultades’”.

Por otro lado, consideró que el comunicado no tomaba una postura clara y que le dejó el poder de decisión a él sobre qué hacer con la charla. “Hubiese sido más valioso decir: ‘Che, no es que te repudiamos: no vengas’. Es ambiguo el mensaje de decir ‘te repudio, pero vení igual’”, argumentó.

En otro fragmento de la entrevista, analizó a fondo los argumentos del comunicado en su contra y detalló que se usó la filosofía de luchar contra “varios enemigos”: “A mí en el comunicado me colocan estos puntos: patriarcado, machismo, feminismo, Estados Unidos, imperio, Bullrich, Macri, Pro, mercancía como búsqueda de mi trabajo periodístico, lawfare, periodismo hegemónico, mercado, neoliberalismo”.

Alejandro Fantino analizó el comunicado de la Universidad de La Plata

“Estos puntos son para elegir el enemigo”, agregó. Sobre esto, manifestó que no tiene problema con el debate político y que no le teme a prenderse en ese juego: “No hago una crítica, simplemente hago una descripción porque intenté buscar a una respuesta a esto”.

“Utilizaron un largavista ideológico. Y sí, yo laburo por plata, ¿qué querés que haga?”, opinó también sobre el tema, con respecto a los cuestionamientos que quedaron plasmados en el polémico comunicado que luego fue eliminado.

LA NACION