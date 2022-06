Aseguran que los futbolistas de Boca consideran más determinante a Juan Román Riquelme que a Sebastián Battaglia

El periodista de F12 (ESPN), Martín Costa, aseguró este jueves que, “para los jugadores” de Boca Juniors, “ha sido determinante lo que ha hecho más Riquelme que Battaglia”, en cuanto a la levantada del equipo en las últimas fechas. Y lo ejemplificó con las charlas que dio el vicepresidente xeneize al plantel de Primera División en dos momentos particulares.

“Soy un convencido de (la importancia de) lo mental, lo psicológico, de alguien que les de un inflador. Y puede ser que haya llegado de Battaglia, pero por lo que te cuentan los jugadores, llegó en dos momentos de la misma persona (NdeR: por Riquelme): antes de Central Córdoba, y en la charla en el vestuario en La Paz (NdeR: en la previa del encuentro por la Copa Libertadores frente a Always Ready)”, especificó el columnista.

En esa línea, Costa recordó que, “si Boca perdía con Central Córdoba, cambiaba el técnico”. En ese momento, el equipo de Battaglia venía de empatar por 1 a 1 frente a Godoy Cruz en La Bombonera, y los rumores de salida del entrenador, eran incesantes. Sin embargo, en Santiago del Estero, el conjunto azul y oro logró dar vuelta la taba y derrotó a los sanjuaninos, para luego ir in crescendo en su rendimiento futbolístico.

Al respecto, el cronista indicó que “los jugadores en la intimidad (...) dicen que el quiebre de este equipo fue la charla en el gimnasio que dio Riquelme después del empate con Godoy Cruz”. Según Costa, los futbolistas “no la habían escuchado nunca de nadie del cuerpo técnico” el tipo de discurso que les brindó el dirigente a los jugadores ese día. Incisivo, el animador le consultó a Martín si, para los futbolistas, “ha sido más motivante tener a Riquelme” que Battaglia, a lo que respondió afirmativamente.

Sebastián Battaglia, DT de Boca Fotobaires

“¿Y Battaglia qué hace? ¿Da la formación nada más? Sos cruel, eh”, le espetó Closs a su colega. En tanto, el periodista Leo Gabes consideró que Battaglia “se ha transformado hoy en un muy buen entrenador para Boca”, y que “le calza como anillo al dedo a Riquelme”.

Al mismo tiempo, el cronista vinculado con Boca reiteró que Román “define más de lo que nosotros creemos, hasta en cuestiones de lo futbolístico”. Asimismo, descartó que “El último diez” le arme el equipo a su excompañero en el campo de juego.

Las declaraciones de Sebastián Battaglia

En diálogo con F10, el director técnico aseguró: “Conozco mucho el mundo Boca, sabemos que cuando las cosas no salen se hablan demasiadas cosas, tienen que hablar de Boca. Soy tranquilo por más que muchas cosas vayan por dentro. Trabajar y creer en lo que está bien para el grupo y el equipo. El tiempo me fue dando la razón en varias cosas, el equipo se hizo fuerte. Esperemos que no sea un techo, que sigamos creciendo y avanzando”.

Boca coronó el primer semestre con la Copa de la Liga

Además, recordó que se hizo cargo del plantel “en una etapa complicada para el equipo”. “Pero en esto nadie tiene garantizado el éxito, porque uno va tratando de ir sacando cosas positivas tanto de lo bueno como de lo malo, y a partir de allí tratar de ir mejorando, Pero la receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario, todos serían ganadores”, concluyó.