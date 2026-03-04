LA NACION

Presentan a Coudet en River: los mejores memes y reacciones en las redes

Eduardo “Chacho” Coudet llegó a la Argentina y será presentado esta tarde en el Monumental

Los mejores memes sobre la llegada de Chacho Coudet a River
Eduardo Coudet arribó a la Argentina y, en las próximas horas, firmará su contrato con River hasta diciembre de 2027. El Chacho arribó al país en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Madrid, y, de inmediato, se sacó fotos y firmó autógrafos a los hinchas que lo recibieron en Ezeiza.

Llegada De Chacho Coudet A La Argentina
Tras interrumpir su vínculo contractual con el Alavés de España, el ex director técnico de Racing y Rosario Central tomó la decisión de retornar al país para enfrentar el desafío de dirigir a River, un club que conoce en su paso como jugador de la institución, donde tuvo dos ciclos y ganó cinco títulos.

Eduardo Coudet es nuevo DT de River
A la espera de su presentación formal durante el mediodía de este miércoles, los usuarios de las redes sociales dieron el visto bueno de la contratación y elaboraron los más ingeniosos memes al respecto.

Los mejores memes de la llegada de Coudet a River

La reacción de los hinchas sobre la llegada de Coudet
Los memes de la llegada de Chacho Coudet
Las reacciones de los hinchas de River
Los hinchas de River reaccionaron a la llegada de Coudet
