Presentan a Coudet en River: los mejores memes y reacciones en las redes
Eduardo “Chacho” Coudet llegó a la Argentina y será presentado esta tarde en el Monumental
- 1 minuto de lectura'
Eduardo Coudet arribó a la Argentina y, en las próximas horas, firmará su contrato con River hasta diciembre de 2027. El Chacho arribó al país en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Madrid, y, de inmediato, se sacó fotos y firmó autógrafos a los hinchas que lo recibieron en Ezeiza.
Tras interrumpir su vínculo contractual con el Alavés de España, el ex director técnico de Racing y Rosario Central tomó la decisión de retornar al país para enfrentar el desafío de dirigir a River, un club que conoce en su paso como jugador de la institución, donde tuvo dos ciclos y ganó cinco títulos.
A la espera de su presentación formal durante el mediodía de este miércoles, los usuarios de las redes sociales dieron el visto bueno de la contratación y elaboraron los más ingeniosos memes al respecto.
Los mejores memes de la llegada de Coudet a River
La conferencia de prensa del Chacho Coudet diciendo "no soy tan simpático y no vine a un cumpleaños, voy hablar con los jugadores unox uno". pic.twitter.com/7F9MIpv4zR— Cristian Taborda 🇦🇷 (@tabordacrist) March 4, 2026
El chacho Coudet cuando llegue a River pic.twitter.com/rMyYJQVzlF— Flor 🐔 (@Floorgrillo) March 3, 2026
Ay Dios, sería espectacular que River lo presente al Chacho Coudet de esta manera. pic.twitter.com/v4fKWNoXQh— Agus (@agussocampo18) March 1, 2026
