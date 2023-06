Leo Messi entró a la cancha del PSG con sus tres hijos y muchos se preguntaron qué le pasó a Ciro en la mano

escuchar

“He tenido el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes, y espero que reciba la más calurosa de las bienvenidas”, expresó Christophe Galtier, el DT de París Saint-Germain, el jueves pasado en conferencia de prensa. De esta forma, se confirmó que Lionel Messi no jugará más en el PSG. El capitán argentino se llamó a silencio y sorprendió este sábado al salir a la cancha junto a sus tres hijos en modo de despedida. El tierno momento acaparó la atención y los fanáticos se preocuparon por la salud del menor de los niños, Ciro.

Pasas las 16 hs, comenzó el partido entre el PSG y Clermont Foot. En la previa, Lionel Messi acaparó la atención al ser su último partido con la camiseta del equipo parisino al no renovar su contrato. Su destino futbolístico es desconocido, aunque los rumores indican que podría arribar al fútbol árabe en el club Al Hilal, también sería una opción el Inter de Miami, y no se descarta la posibilidad que Jorge Messi se encuentre en negociaciones con el Barcelona.

Messi, con sus hijos en París.



📺 El último partido de Leo en París, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/azlUVbjtmF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2023

En medio de las incertidumbres alrededor de capitán argentino, otra más surgió en redes sociales: ¿Qué le pasó a su hijo? En el partido de despedida, Thiago, Mateo y Ciro Messi acompañaron a su padre para salir a la cancha. El tierno momento se viralizó rápidamente al mostrar una imagen en la que el jugador se mostró disfrutando del momento con los pequeños, quienes no dejaron de sonreír mientras esperaban para salir a la cancha.

Ciro Messi tiene un yeso y causó revolución en las redes sociales (Captura video)

Es en el momento que la familia fue captada por las cámaras que se generó gran repercusión en las redes sociales, que en primera instancia se remarcó la ternura de la escena, pero inmediatamente se habló acerca del yeso que presenta Ciro Messi, el menor del clan. El pequeño de cinco años se mostró con la clásica protección blanca en el brazo izquierdo, que generalmente se coloca cuando la persona sufre una fractura.

Los fanáticos de Messi se preguntaron por la salud de Ciro (Captura Twitter)

Lo cierto es que la imagen llamó la atención, ya que sus padres no habían compartido fotos recientes del niño, por lo que se trató de una novedad. Por supuesto, que el pequeño se mostró sin complicaciones y no cesó de jugar con sus hermanos durante la salida a la cancha. En Twitter, los fanáticos se preguntaron por la salud de Ciro, con diversos comentarios y muchos se animaron a hablar sobre una fractura, aunque esto no fue confirmado ni por Antonela ni por Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo compartió la foto de su esposo y sus tres hijos (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

Por su parte, Antonela Roccuzzo se hizo eco de la tierna imagen de su esposo y sus tres hijos y mediante su cuenta de Instgram compartió el momento. “Mi todo” escribió al compartir la foto del momento en el que Messi tomó la mano de Ciro y Mateo dentro de la cancha, y el mayor de los niños camina al lado. Además, acompañó sus palabras con dos emojis de emoción y un corazón.

LA NACION