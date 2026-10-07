Lionel Messi para su papá, Jorge: “No sabés lo que te extrañamos anoche”

Lionel Messi vivió la noche que nadie quería que llegue, la de su despedida con la selección argentina, donde atravesó una serie de emociones a lo largo del evento que tuvo varios invitados. Pero, con motivo de la muerte de Jorge Messi el pasado 8 de agosto, hubo una ausencia muy notoria en el palco de la familia Messi en el estadio Monumental, algo que el excapitán decidió remarcar con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Celia Cuccittini, presente para el último partido de Lionel Messi en la selección argentina Manuel Cortina - LA NACION

Tras lo que fue la victoria 3-0 de Argentina sobre Benín, donde Messi anotó un gol y asistió en los otros dos, hubo un show de drones, cantaron Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Sergio Torres, y el propio delantero habló con el público presente para despedirse. Por eso, el evento terminó casi a la medianoche y el rosarino viajó rumbo a Miami casi de inmediato, de forma que no tuvo tiempo para hacer ninguna publicación.

La Sole le cantó "Brindis" a Messi en su despedida

Así, durante la tarde de este miércoles, Messi hizo una extensa publicación con 19 fotos y una carta de despedida que volvió a emocionar al pueblo futbolero. Pero eso no fue lo único, sino que varios minutos después subió una historia dedicada a su padre que terminó por quebrar a sus fanáticos. Con una imagen donde él mira al cielo, escribió: “No sabés lo que te extrañamos anoche...”.

Messi compartió una historia dedicada a su padre varios minutos después de su publicación sobre la selección argentina Captura Instagram (@leomessi)

Durante su discurso final, Messi había mencionado el dolor que sentía por la muerte de su padre: “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo (...) fue demasiado lo que me tocó vivir”. Así, decidió meterse de lleno en lo vivido en el Mundial 2026, momento que aprovechó para aclarar que en la final “la verdad es que no pasó nada raro como se dice, dimos todo”.

Días después de la muerte de Jorge Messi, Lionel compartió una extensa carta de despedida en la que puso en duda su continuidad en la actividad profesional como futbolista, ya que perdió a su principal motivador, algo similar a lo que le ocurrió a Carlos Tévez cuando decidió retirarse. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, expresó el excapitán de la selección aquel día.

La carta de Lionel Messi para su padre, Jorge Instagram (@leomessi)

La carta para su padre fue el 12 de agosto, y el 31 de ese mismo mes llegó la confirmación que nadie quería ver: su retiro de la selección argentina. Según explicó el rosarino, ya tenía tomada la decisión desde antes del Mundial 2026, aunque aclaró: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Si bien Messi tiene contrato con Inter Miami CF hasta el 31 de diciembre de 2028, hay mucho temor por un posible retiro anticipado, ya que esta salida de la selección es un primer paso hacia el abandono de la actividad profesional como futbolista. Si el rosarino cumple su acuerdo con el equipo de los Estados Unidos, tendrá 41 años, una edad muy por encima del promedio para los retiros.