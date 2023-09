escuchar

El Inter Miami logró que todos los reflectores lo iluminaran. Desde su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi encontró tranquilidad y paz en una liga que entró en reconstrucción. Junto a Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otras figuras, el rosarino logró ganar la Leagues Cup y ahora buscará sacar de la zona baja a su equipo en la MLS (Major League Soccer).

A raíz de la repercusión que generó el Inter Miami, este equipo tendrá una filial en la Argentina. La misma estará ubicada en el shopping Del Parque Sustentoutlet, ubicada en la zona de Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Con una iniciativa que buscará acercar al público local con el equipo de Lionel Messi, se generará un espacio en el segundo piso del lugar con el objetivo de generar identidad y de reunir a la “marea rosada”.

“La idea es gestionar desde el shopping un espacio para transmitir los partidos del Inter, que no los dan en todos lados por una cuestión de derechos. Queremos generar un ambiente para que los hinchas vengan a disfrutar los partidos y a su vez tomar un trago, comer una pizza y divertirse entre amigos”, aseguró Analía quien se desempeña como Center Manager del lugar.

El espacio que tendrá el Inter Miami en el Del Parque Sustentoutlet

Sin tener una fecha de comienzo estipulada, la organización aguarda poner en marcha este proyecto en menos de un mes para que los amantes del fútbol -y de Messi, claro- tengan un lugar especial para ellos mientras observan cómo La Pulga, con sus amagues característicos, hace delirar al público de Inter Miami.

Uno de los grandes hacedores de este espacio dedicado íntegramente al Inter Miami fue Edgardo, conocido como “Cachito Miami”, jefe de la hinchada de ese equipo, que llegó este martes al país para la inauguración de este espacio.

El color rosa del Inter Miami decoró el espacio que se inauguró este miércoles en Villa del Parque

“La idea es ayudar a la gente. Desde mi lado quería armar una filial para que los hinchas tengan la indumentaria del Inter y puedan mirar todos los partidos”, explicó el argentino a LA NACION, minutos antes de arrancar una conferencia de prensa para darle carácter oficial a este plan.

En esa misma línea, Cachito explicó que van a dejar “dos representantes” en el país para organizar la logística de los eventos. “Hay mucha gente que no puede ver a Messi y mi idea es poder retribuirles a ellos con este lugar un espacio para ver los partidos, comer algo y alejarse un poco del momento tormentoso que vive el país”, apuntó.

Cachito brindó una conferencia de prensa para oficializar el proyecto

Por otra parte, la cara visible de la hinchada de Inter Miami subrayó que existe la posibilidad de que los partidos puedan verse en una sala del cine del shopping: “Si la convocatoria es muy grande la idea es que los partidos se puedan ver en el cine o bien en el espacio que se armó. Luciano Nakis, que es el dueño del shopping, me dijo que no va a haber problema. Esto es algo novedoso, que no se vio nunca y la idea es traer un poco la fiesta que se hace allá en los Estados Unidos”.

Tras adaptarse a su nuevo estilo de vida, Messi encontró un lugar lejos de las exigencias del fútbol europeo que lo llevaron a rendir de mejor manera. “Lo veo feliz, relajado, termina el partido y los nenes de él entran a la cancha. Él quiere tranquilidad, en el PSG lo silbaban. En Miami él sabe que tiene verano todo el año, la gente no es molesta y su familia está feliz. Sé que se va a retirar en el Inter”, cerró.