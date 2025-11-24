Los mejores memes del partido de Racing-River

River y Racing se enfrentaron este lunes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Este encuentro era muy esperado por la rivalidad entre ambos equipos, ya que se trata del clásico más antiguo del fútbol argentino. Con todo el fervor característico, los hinchas de ambos equipos demostraron su pasión con variados memes en redes sociales.

El partido se dio en un marco distinto entre ambos equipos: River está atravesando un momento complicado y buscando recuperarse tras varios partidos sin ganar, mientras que Racing viene en una racha positiva que le permitió asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.​

Es la segunda vez en el año que se enfrentan por un partido eliminatorio. En la Copa Argentina, River eliminó a Racing en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito con un resultado ajustado de 1-0 gracias a un gol de Maxi Salas.

Cabe destacar que este partido se dio también en un clima caliente por el pase de jugadores de Racing a River. Maxi Salas y Marcos Acuña fueron recibidos de mala manera por los hinchas locales, quienes los acusaron de “traidores”.

Los mejores memes de Racing vs River

El humor de los usuarios en las redes

¡DOS HINCHAS DE LUJO EN EL CILINDRO! Joaquín Furriel y Guillermo Francella presentes para apoyar a Racing frente a River.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷pic.twitter.com/7NhgJ0T9wE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025

Quien te iba a decir que con ese corte casquito un día se iba a calzar la cinta de capitán y arriesgar SU SALUD por Racing?



te amo Santiago Leonel Sosa pic.twitter.com/Bb3sENW5C4 — informacion real de santi sosa (@ferthorli) November 24, 2025

Los papelitos, el gol, la avalancha y hasta el relator en su prime.



Racing - River. Fútbol Argentino, 2006. pic.twitter.com/xvavz1FsPb — Expe (@Expefutbol) November 22, 2025

🇦🇷🔥 “EL QUE NO SALTA ES UN TRAIDOR”.



De la gente de Racing, para ACUÑA Y SALAS. pic.twitter.com/jr5SXvCiR0 — PaseClave (@paseclave__) November 24, 2025