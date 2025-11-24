Los mejores memes del partido de Racing-River
El conjunto de Costas recibió al de Gallardo en Avellaneda por los octavos de final de Torneo Clausura y los fanáticos de ambos equipos expresaron toda su pasión en las redes sociales
- 2 minutos de lectura'
River y Racing se enfrentaron este lunes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Este encuentro era muy esperado por la rivalidad entre ambos equipos, ya que se trata del clásico más antiguo del fútbol argentino. Con todo el fervor característico, los hinchas de ambos equipos demostraron su pasión con variados memes en redes sociales.
El partido se dio en un marco distinto entre ambos equipos: River está atravesando un momento complicado y buscando recuperarse tras varios partidos sin ganar, mientras que Racing viene en una racha positiva que le permitió asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.
Es la segunda vez en el año que se enfrentan por un partido eliminatorio. En la Copa Argentina, River eliminó a Racing en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito con un resultado ajustado de 1-0 gracias a un gol de Maxi Salas.
Cabe destacar que este partido se dio también en un clima caliente por el pase de jugadores de Racing a River. Maxi Salas y Marcos Acuña fueron recibidos de mala manera por los hinchas locales, quienes los acusaron de “traidores”.
Los mejores memes de Racing vs River
¡DOS HINCHAS DE LUJO EN EL CILINDRO! Joaquín Furriel y Guillermo Francella presentes para apoyar a Racing frente a River.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025
▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷pic.twitter.com/7NhgJ0T9wE
Quien te iba a decir que con ese corte casquito un día se iba a calzar la cinta de capitán y arriesgar SU SALUD por Racing?— informacion real de santi sosa (@ferthorli) November 24, 2025
te amo Santiago Leonel Sosa pic.twitter.com/Bb3sENW5C4
Los papelitos, el gol, la avalancha y hasta el relator en su prime.— Expe (@Expefutbol) November 22, 2025
Racing - River. Fútbol Argentino, 2006. pic.twitter.com/xvavz1FsPb
🇦🇷🔥 “EL QUE NO SALTA ES UN TRAIDOR”.— PaseClave (@paseclave__) November 24, 2025
De la gente de Racing, para ACUÑA Y SALAS. pic.twitter.com/jr5SXvCiR0
November 24, 2025
No podes gritar un gol de racing:— Boca Info (@Labocatw) November 24, 2025
Yo: pic.twitter.com/Tijfhsp7RR
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Memes
- 1
Se definieron los copones para el Mundial de rugby y el premio al mejor jugado del planeta
- 2
Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea
- 3
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
- 4
Mario Pergolini opinó sobre el trofeo otorgado a Rosario Central y comparó el fútbol argentino con la política