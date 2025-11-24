LA NACION

Los mejores memes del partido de Racing-River

El conjunto de Costas recibió al de Gallardo en Avellaneda por los octavos de final de Torneo Clausura y los fanáticos de ambos equipos expresaron toda su pasión en las redes sociales

River y Racing se enfrentaron este lunes por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Este encuentro era muy esperado por la rivalidad entre ambos equipos, ya que se trata del clásico más antiguo del fútbol argentino. Con todo el fervor característico, los hinchas de ambos equipos demostraron su pasión con variados memes en redes sociales.

El partido se dio en un marco distinto entre ambos equipos: River está atravesando un momento complicado y buscando recuperarse tras varios partidos sin ganar, mientras que Racing viene en una racha positiva que le permitió asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana.​

Es la segunda vez en el año que se enfrentan por un partido eliminatorio. En la Copa Argentina, River eliminó a Racing en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito con un resultado ajustado de 1-0 gracias a un gol de Maxi Salas.

Cabe destacar que este partido se dio también en un clima caliente por el pase de jugadores de Racing a River. Maxi Salas y Marcos Acuña fueron recibidos de mala manera por los hinchas locales, quienes los acusaron de “traidores”.

