Los mejores memes del partido entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial sub 20

Desde horas previas al duelo entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20, los hinchas inundaron las redes sociales con ingeniosos memes

Las redes sociales se inundaron con memes del partido de Argentina - Colombia Sub 2O
La cuenta regresiva llegó a su fin y la selección argentina y la selección colombiana se enfrentan este miércoles en el Estadio Nacional de Chile por un lugar en la gran final del Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025. Ambos seleccionados llegaron invictos a esta instancia y con un historial muy parejo durante el año. Se enfrentaron dos veces en 2025: empataron 1-1 en febrero y luego Argentina ganó 1-0 en Venezuela con gol de Ian Subiabre. La Albiceleste llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival suma tres triunfos y dos empates.

Como ya es costumbre en los partidos importantes, los hinchas se adelantaron al pitazo inicial con una avalancha de memes que se volvieron tendencia en X.

Los mejores memes del partido de Argentina - Colombia por la semifinal del Mundial sub 20

