Los mejores memes del partido entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial sub 20
Desde horas previas al duelo entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20, los hinchas inundaron las redes sociales con ingeniosos memes
- 1 minuto de lectura'
La cuenta regresiva llegó a su fin y la selección argentina y la selección colombiana se enfrentan este miércoles en el Estadio Nacional de Chile por un lugar en la gran final del Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025. Ambos seleccionados llegaron invictos a esta instancia y con un historial muy parejo durante el año. Se enfrentaron dos veces en 2025: empataron 1-1 en febrero y luego Argentina ganó 1-0 en Venezuela con gol de Ian Subiabre. La Albiceleste llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival suma tres triunfos y dos empates.
Como ya es costumbre en los partidos importantes, los hinchas se adelantaron al pitazo inicial con una avalancha de memes que se volvieron tendencia en X.
Los mejores memes del partido de Argentina - Colombia por la semifinal del Mundial sub 20
Argentina colombia ///// twice victoria's secret pic.twitter.com/nMDCVGpUdw— dan 🚬 (@dantzuyu1) October 16, 2025
Segundo tiempo Argentina - Colombia #MundialSub20 pic.twitter.com/kHR6m5GabI— Ozaru (@OzaruAzul) October 16, 2025
Este árbitro pita todo 😬😬😬😬🤣— Juan 🙂 (@JuanGui_RMCF) October 15, 2025
Argentina 0-0 Colombia #MundialSub20 pic.twitter.com/mzc5plnWS2
Yo viendo los partidos...— Sebastián Quintana (@Quintanaa_S) October 15, 2025
Argentina Vs Colombia
Pereira Vs Millonarios pic.twitter.com/LvDFnxqCgW
Los highlights de Argentina - Colombia: pic.twitter.com/UXtKupx4O9— EL PITY MARTÍNEZ ME CURÓ EL VARICOCELE (@daniel_scani) October 15, 2025
La disputa de balón más tranquila en Argentina - Colombia pic.twitter.com/hBk7PrY6V3— Belgrano Alta 🏟️ (@desdelabelgrano) October 15, 2025
Yo viendo la Sub 20 y Millonarios…. #MundialSub20Chile2025 #Argentina #Millonarios #Millos #SiempreAzules #Lorenzo #Macka pic.twitter.com/EcFZ5VCDsY— Guillermo León (@GuillermoL21889) October 15, 2025
#SeleccionArgentina | ¡Hoy juegan los pibes! 🇦🇷💪— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2025
Los dirigidos por Diego Placente van por un lugar en la final y se enfrentan a Colombia desde las 20:00 hs.
¿Cómo les irá a la Sub 20? pic.twitter.com/crAlOBjeba
