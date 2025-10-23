LA NACION

Nicolás Varrone sigue los pasos de Colapinto e ilusiona a todos con llegar la F1: los mejores memes y reacciones

El piloto de 24 años fue confirmado para integrar el equipo de Van Amersfoort Racing (VAR) de la Fórmula 2 en 2026; las muestras de cariño de los fanáticos no se hicieron esperar

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El amor de los argentinos por el deportista no se hizo esperar (Foto: X)
El amor de los argentinos por el deportista no se hizo esperar (Foto: X)

El piloto argentino Nicolás Varrone, de 24 años, fue confirmado como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). Será su debut oficial en la antesala de la Fórmula 1, luego de haber probado monoplazas de la categoría en diciembre pasado. A partir del nombramiento del joven, las redes sociales estallaron con memes y distintas muestras de cariño por parte de los fanáticos argentinos.

Con una sólida trayectoria en competencias de automovilismo, Varrone alcanzó reconocimiento internacional tras ganar las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría LMGTE Am.

La próxima temporada de Fórmula 2 comenzará en marzo en Melbourne y culminará en diciembre en Abu Dhabi, con un calendario de 28 carreras distribuidas en 14 Grandes Premios. Entusiasmado por esta nueva etapa, Varrone destacó el prestigio y profesionalismo de su nuevo equipo y aseguró que trabajará para adaptarse rápidamente y competir al máximo nivel.

Su llegada a la categoría es vista como un paso clave en su camino hacia la Fórmula 1, siguiendo la senda de otros pilotos argentinos que comienzan a marcar la agenda a nivel internacional. En la máxima categoría, lo esperará Franco Colapinto de confirmarse su continuidad en Alpine el año que viene.

Los mejores memes sobre la noticia de Nicolás Varrone

El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en redes sociales
El humor de los fanáticos en las redes
El humor de los fanáticos en las redes
El humor de los fanáticos en las redes
El humor de los fanáticos en las redes
El humor de los fanáticos en las redes
El humor de los fanáticos en las redes
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    1

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

  2. El tenista Facundo Bagnis, suspendido provisionalmente tras ser acusado por doping en el último US Open
    2

    Facundo Bagnis fue suspendido provisionalmente tras ser acusado por doping en el último US Open

  3. Un entrenador y un jugador fueron detenidos por el FBI por presuntas apuestas ilegales
    3

    Escándalo en la NBA: un entrenador y un jugador fueron detenidos por el FBI por estar implicados presuntamente en apuestas ilegales

  4. Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025
    4

    Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025

Cargando banners ...