Nicolás Varrone sigue los pasos de Colapinto e ilusiona a todos con llegar la F1: los mejores memes y reacciones

El piloto argentino Nicolás Varrone, de 24 años, fue confirmado como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). Será su debut oficial en la antesala de la Fórmula 1, luego de haber probado monoplazas de la categoría en diciembre pasado. A partir del nombramiento del joven, las redes sociales estallaron con memes y distintas muestras de cariño por parte de los fanáticos argentinos.

BREAKING: Nicolás Varrone joins the F2 grid for 2026 🇦🇷



The Argentinian driver is set to contest his rookie season with @VARmotorsport 👊#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/o1DM0B9H6p — Formula 2 (@Formula2) October 23, 2025

Con una sólida trayectoria en competencias de automovilismo, Varrone alcanzó reconocimiento internacional tras ganar las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría LMGTE Am.

La próxima temporada de Fórmula 2 comenzará en marzo en Melbourne y culminará en diciembre en Abu Dhabi, con un calendario de 28 carreras distribuidas en 14 Grandes Premios. Entusiasmado por esta nueva etapa, Varrone destacó el prestigio y profesionalismo de su nuevo equipo y aseguró que trabajará para adaptarse rápidamente y competir al máximo nivel.

Su llegada a la categoría es vista como un paso clave en su camino hacia la Fórmula 1, siguiendo la senda de otros pilotos argentinos que comienzan a marcar la agenda a nivel internacional. En la máxima categoría, lo esperará Franco Colapinto de confirmarse su continuidad en Alpine el año que viene.

Los mejores memes sobre la noticia de Nicolás Varrone

Los findes el año que viene NO se duerme para ver a Mattia Colnaghi en F3, Nico Varrone en F2 y a Franco Colapinto en F1.



ORGULLO NACIONAL 🇦🇷pic.twitter.com/jtGFqwpoau — 43 ★ (@ColapintoFiles) October 23, 2025

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en redes sociales

El humor de los fanáticos en las redes

El humor de los fanáticos en las redes