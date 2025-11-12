Mandinha Martínez, esposa de Dibu Martínez, mostró cómo es la nueva casa de la familia en Argentina

Mandinha Martínez, esposa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, reveló cómo será el nuevo hogar que construyeron en la Argentina. Mediante fotos y videos, la empresaria nacida en Portugal subió material de esta nueva casa que parece alejada de la ciudad. En medio de un paisaje lleno de verde, similar a una estancia en un campo, la pareja se encargó de mostrar algunos detalles del interior del mobiliario.

El regreso de Emiliano Martínez al país condice con la fecha FIFA y su ausencia en el amistoso de la selección argentina tras una decisión consensuada con Lionel Scaloni. A raíz de ello, el arquero se tomó unos días de descanso en el país y aprovechó para visitar este hogar que contó con el sello de Mandinha, quien es experta en diseño de interiores.

Ava, la hija de Dibu Martínez, recorrió la nueva casa del arquero

Aunque no se aclaró con exactitud la locación de la nueva casa, se estima que está ubicada cerca o en los alrededores de Mar del Plata, la ciudad natal del arquero. Con la felicidad de volver a su tierra, los hijos de la pareja -Santino y Ava- participaron en los preparativos al manejar un pequeño auto de juguete por un inmenso campo que antecede a la casa.

"Sueño cumplido", la frase que usaron Mandinha y Dibu Martínez

Lo que siguió fue una imagen de Mandinha y Dibu, abrazados y felices, al tener su nueva casa equipada y a disposición para ser habitada. “Un sueño cumplido”, detallaron, con la llave en mano para poder disfrutar de este amplio terreno en las afueras de la ciudad.

El exterior de la nueva casa de Dibu Martínez

La estética de la propiedad conllevó un trabajo minucioso para saber qué tipo de material resaltaba con la luminosidad del ambiente. Es por eso que el toque profesional de Mandinha influyó para idear muebles y elementos hechos a medida para que el espacio tenga un estilo rústico y acogedor.

Las comodidades de la nueva casa del Dibu Martínez

El exterior de la casa cuenta con una galería decorada por un piso de baldosas en blanco y negro, plantas trepadoras en las columnas y un césped cuidadosamente mantenido.

En cuanto a lo futbolístico, Martínez goza de un presente ideal en el Aston Villa: en la última jornada contribuyó activamente atajando un penal en la goleada 4 a 0 al Bournemouth por la undécima fecha de la Premier League.

La atajada del Dibu Martínez de este domingo: el penal desviado al ghanés Antoine Semenyo en la goleada de Aston Villa 4-0 Prensa Aston Villa

La goleada de su equipo no hizo más que potenciar su nivel y así sumar una nueva valla invicta en su estadía por Villa Park, donde es uno de los referentes y líderes del equipo.

Sobre su ausencia en el amistoso contra Angola, a disputarse este viernes, Emiliano Martínez fue desafectado de la lista de convocados por una decisión de Lionel Scaloni, quien prefirió darle rodaje a otros jugadores en su puesto de cara a lo que será el próximo Mundial. Con el puesto asegurado, el marplatense se tomó unos días de descanso en el país y aprovechó para viajar junto a su esposa e hijos para afincarse en el nuevo hogar que mostró en sus redes sociales.