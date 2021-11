De “Carucha” Müller a “Discoteca” Nuñez: los apodos más insólitos de la historia del fútbol argentino

Las transiciones de los programas suelen ser un espacio que los animadores utilizan para intercambiar opiniones, informaciones, y a veces, para distenderse y pasar un momento divertido. Esto es lo que ocurrió el jueves en la pantalla de ESPN.

“El mejor apodo-cara es ‘La vieja’ Reynoso”, lanzó el periodista Diego “Chavo” Fucks, cuyo aporte dio comienzo al juego. Luego, Sebastián Vignolo sentenció que “el mejor apodo” es el de Víctor “Carucha” Müller, mientras que Leo Paradizo evocó el de Ruben Darío “Ciruelo” Piaggio.

Acto seguido, el cronista Marcelo Sottile acotó: “Después, hay apodos que no tienen que ver con el puesto, porque el ‘Osito’ Sigali no es para un central, o el ‘Bombón’ Rosada”. En tanto, Fucks cuestionó que “uno de los mejores defensores de la Selección argentina es el ‘Cuti’ Romero”, por lo improcedente del apodo, en su opinión.

Por su parte, el conductor Mariano Closs dijo “el que está jugando en Huracán que no sabemos por qué” le dicen “La Flaca”. Enigmático, el Paradizo acotó: “‘La Flaca’ se sabe, pero no se puede decir”. Después, el animador Vignolo nombró a Armando “La Urraca” González, y quien concluyó la compulsa fue Damián Manusovich: “El mejor apodo es ‘La Anguila’ Gutiérrez”. Pícaro, Vignolo preguntó: “¿Alguien sabe por qué? Yo no tengo idea”.

Por su lado, el relator Leo Gabes mencionó a Carlos “Discoteca” Nuñez, por cuyo apodo, Closs dijo (irónicamente) “le truncaron la carrera en la Argentina”. Por último, Bulos dijo que el apodo “Mambrú” Angeleri “es genial”. Asimismo, Fucks evocó a Sergio “Manteca” Martínez, y contó que “en Uruguay, le decían ‘Boñato’”. Entre los apodos destacados, Sottile eligió el de Juan “Categoría” Simón, por estar relacionado con su juego y no ser el apócope de un nombre. Además, los periodistas recordaron a Roberto “El Diablo” Monserrat, Albeiro “Palomo” Usuriaga y Alejandro “La Porota” Barberon.

El uruguayo Carlos "Discoteca" Nuñez jugó en Racing en 2015 y 2016 Tenfield

Un rato antes, los periodistas se divirtieron con otro juego que propuso Vignolo: “Voy a decir un apellido, y tienen que decir el nombre”, lanzó ante la atenta mirada de sus colegas. Entre otros jugadores, se citaron a Rodrigo Manara, Jorge Cordo y Pedro Damián Uliambre, siempre cumpliendo la consigna del “Pollo”.

El momento divertido se cerró con una anécdota de Sebastián Domínguez: “No lo va a contar porque es muy humilde (a veces), pero al que está ahí abajo, una vez salíamos de entrenar en el parque y lo paró un señor con el cochecito que le había puesto a los hijos Juan y Ernesto”, tal los dos nombres de Simón. En broma, Vignolo concluyó: “Está chocho el que se llama Ernesto”.