El tajante posteo de Evangelina Anderson sobre quiénes ocupan su corazón hoy en día: “Mi todo”

Tras su escandalosa separación de Martín Demichelis, su pareja durante 14 años, Evangelina Anderson se refugió en su familia y en su trabajo. Establecida de manera permanente en Buenos Aires, aceptó participar de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y ahí conoció al youtuber Ian Lucas, con la que se lo empezó a vincular sentimentalmente. Aunque no está del todo claro cuál es su vínculo, lo que sí se sabe es que entre ellos hay química y buena onda. Pero, a pesar de todo lo que sucede a su alrededor, la modelo tiene sus prioridades en claro. A través de un reciente posteo que hizo en su cuenta de Instagram, dejó en evidencia quiénes son las personas que ocupan su corazón.

Anderson compartió con sus 4.1 millones de seguidores de Instagram un tierno posteo de cuatro fotos de un día casual en el jardín con sus amores: Bastián (16), Lola (12) y Emma (8), sus tres hijos fruto de su relación con Demichelis. A la postal familiar también se sumó Tiziana Aranda, la novia de su primogénito desde hace cuatro meses y una amiga de una de sus hijas.

Eva Anderson compartió postales de su día en familia con sus hijos y la novia de su primogénito (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La familia disfrutó de un día al aire libre de sol y pileta. A puras risas, Bastián levantó a su madre en brazos y también la subió a los hombros. Incluso hicieron una pirámide humana dirigida por “Abrojito”, la más pequeña, quien terminó triunfante en la parte superior. Anderson decidió compartir con sus fans los recuerdos de una tarde especial con sus amores. “Mi todo”, escribió, dejando en claro que ellos son su total y absoluta prioridad.

La familia hizo una divertida pirámide humana (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Bastián subió a su madre sobre los hombros durante su tarde en familia (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La publicación de Anderson llegó unos días después de que se hiciera público el dramático episodio que vivieron su exmarido y sus hijos el 31 de diciembre de 2025 en una playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, Uruguay. Durante sus vacaciones, se metieron a nadar en una zona prohibida y fueron arrastrados por el agua. Lo que pensaron que sería un chapuzón más para hacerle frente a las altas temperaturas del verano se convirtió en una pesadilla. A pesar del susto, todo terminó bien gracias a un grupo de rescatistas, que estaba de franco y surfeaba cerca de la zona, que respondió al pedido de auxilio y los ayudó a salir del agua.

La reacción de Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan

Luego de que en A la tarde (América TV) compartieran imágenes de la desesperante situación, el panelista Santiago Sposato reveló cómo habría reaccionado Evangelina Anderson al enterarse, tarde, de lo que le sucedió a su exmarido y a sus tres hijos: “A ella no le contaron en detalle lo que pasó. Y cuándo se lo contaron fue mucho peor. No se lo contaron en ese momento y tampoco lo hizo el padre de sus hijos”. Según comentó, recién se habría enterado durante el viaje en avión a Buenos Aires luego de sus vacaciones en Punta del Este y por medio de Bastián. “Ella se entera el 4 de enero a la tarde en el avión porque algo le comentó su hijo mayor. No estamos hablando que él le pudo contar la gravedad de lo que sucedió. Evangelina indignada”, advirtió.