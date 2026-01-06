Messi reveló por qué no bailó en el trencito que se viralizó tras Inter Miami campeón

Lionel Messi habló con Nadie dice nada (Luzu TV) y se encargó de revelar varios secretos sobre su vida íntima, entre los que se destacaron su relación amorosa con Antonela Roccuzzo, la serie que más le gusta en estos momentos y más. Entre una de las partes destacadas de la nota, el capitán de la selección argentina contó los motivos por los que no quiso participar del “trencito” en los festejos de Inter Miami CF como campeón de la Major League Soccer (MLS) y terminó con el misterio.

El encargado de hacerle la pregunta fue el conductor Nicolás Occhiato, quien directamente le consultó si lo había visto y si no quiso participar porque no le gusta esta actividad. Al respecto, un Messi entre risas explicó: “Lo vi. Primero que no me gusta, sí. Después que no era el primero, habíamos hecho 500 trencitos. Había algunos que habían tomado un par de copas y decían ‘trencito otra vez’. Igual, para bailar tengo que estar un poquito escabiado, sino...”.

El video del trencito viral en el que se lo ve a Messi

Vinculado a esto último, le preguntaron al delantero de Inter Miami qué es lo que más disfruta tomar en cuanto a bebidas alcohólicas, por lo que el rosarino aseguró: “Me gusta el vino, si no la misma de siempre, vino y Sprite, para que pegue rápido. Pero ya te digo, llevábamos 300 trencitos y bueno, ya está”. Con estas palabras, el capitán de la selección argentina volvió a quedar en boca de todos y dejó en evidencia que se encuentra más que feliz con su vida en Estados Unidos, donde su familia puede llevar adelante un día a día tranquilo y sin tanta exposición a la prensa europea o latinoamericana.

La pasión de Messi por el vino llegó al punto que directamente presentó su propia línea: "Lionel Collection"

Por el lado de su faceta amorosa con Antonela Roccuzzo, Messi contó: “Me cuesta demostrarlo, y expresarlo, pero me gusta que la persona que quiero de verdad este siempre bien y me gusta hacerla feliz”. Y esto no fue lo único que dijo vinculado a su familia, sino que agregó que disfruta de los momentos en los que no tiene que compartir con ninguna otra persona. “Tengo mi parte de que soy más raro que la mie***. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad”, concluyó el ex-FC Barcelona y Paris Saint-Germain.