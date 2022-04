Oscar Ruggeri, sin vueltas sobre Sebastián Battaglia, dijo que no está preparado

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), aseguró este miércoles que el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, todavía no está “preparado” para ocupar ese puesto. “Le llegó todo muy rápido y está ahí (viendo) como se puede ubicar”, añadió. El análisis llega tras la derrota del club de La Ribera por 2 a 0 ante Deportivo Cali en su debut en la Copa Libertadores.

“¿Vos lo ves preparado para ser técnico de Boca?” le preguntó el conductor Sebastián Vignolo al “Cabezón”, quien contestó: “Me parece que todavía no como se debería haber preparado”. Luego de ver la conferencia de prensa del coach xeneize, Ruggeri respondió: “Con esto, con las respuestas, no”.

Luego, Oscar se dirigió directamente al cuestionado DT: “Battaglia se tiene que reunir, los otros tienen que decirles: ‘mirá que vas a la conferencia de prensa’. No te vayas por las ramas. El equipo no jugó bien, no digas que jugó bien. Te van a hacer estas preguntas. No digas ‘estuvimos bien’, ‘estuvimos parejos’ porque el equipo no jugó bien”.

Sebastian Battaglia y Dario Benedetto dialogan durante el entrenamiento de Boca en Ezeiza. (Prensa Boca. Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma) JGMPhotogamma

A su vez, el exdefensor precisó que “lo mas importante” es que Battaglia “se haya encerrado en el vestuario cuando terminó el partido y ahí les haya dicho en la cara a los tipos: ‘escúchenme, ¿ustedes se dan cuenta dónde están?”. “Y después, vas a la conferencia. Si no, estos (NdeR: los periodistas) picotean. (...) Antes se sentaban los entrenadores y lo atacaban directamente al periodista. Hoy, cambió todo. Entonces, se tienen que preparar, hay que ser distinto hoy, porque hay muchos programas”, agregó.

Sobre qué debería hacer el DT, Oscar recordó: “Por eso dije cuando nombraron a Battaglia: ‘ojalá que le vaya bien, pero prepárate’. Hoy, ya tenés que estar con alguien que te enseñe a declarar, a hablar, a decir las cosas. Porque cada cosita que dicen Boca, River, los equipos grandes, son violentas, todos títulos son. Lo dice otro entrenador pasan de largo”.

En ese sentido, el exjugador remarcó la importancia de la comunicación externa e interna: “Tienen que declarar bien; si no, es preferible (que) no hagas las conferencias. No vayas a las conferencias hasta que vos digas, ahora estoy para sentarme y responderles a todos ustedes. Hay que estar claro, principalmente, cuando te parás delante de los jugadores. Fundamental. Te sacan la ficha al toque. Nosotros somos jod.... Vos te me parás a mi, yo estoy sentado así. Los más grandes se sientan de una manera como diciendo: ‘acá te quiero ver’”.

Asimismo, precisó el trabajo que debería hacer un entrenador hoy en día en relación a los futbolistas: “Yo me voy a mi casa, y sé que mañana a las siete de la mañana me tengo que levantar, tengo que llegar una hora antes, tengo que estar a las ocho para entrenar a las nueve. Todo lo tenés que diagramar. Así se va preparando y después recorrer. (...) Salvo que Battaglia cuando se tenga que ir le vaya muy bien en otro lado; si no, no vuelve más. Y él pertenece a Boca. Él es Boca. Es dejarla pasar. Es dejar pasar una oportunidad”.

Sebastián Battaglia, técnico de Boca Fernando Vergara - AP

Por otra parte, indicó cuáles son las exigencias que tiene un técnico de Boca y/o de River: “Cuando sos entrenador de estos lugares, la familia no existe. No está. Nada que vas a llevar al nene a la plaza. Elegiste esto, vas a perder esto. Así de claro. Y va a nacer tu hijo, y querido, no estás. Si lo querés dirigir medio light, no te va a ir bien”.

“Todo el día, desde que te despertás hasta que te vas a dormir, no (podés) parar. Battaglia tiene que estar golpeando puertas, aprendiendo. Hasta a (Marcelo) Gallardo lo llamo. Hay que moverse, vos sos el entrenador de un club importante. Hablá con otro, andá a la casa de (Carlos) Bianchi. (...) Esa es la preparación. No parar. Ahora, hacen coaching, que te enseñan a desenvolverte, a pararte adelante de alguien, responderle y seguir a la misma altura. Hay que hacerlo, hay que hacer ese curso”, concluyó.