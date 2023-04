El romántico posteo de la esposa del Cholo Simeone por su cumpleaños y el desayuno argentino que le preparó

escuchar

Este 28 de abril, Diego Pablo Simeone cumplió 53 años y su esposa, Carla Pereyra, decidió agasajarlo de una manera especial. En su cuenta de Instagram, donde suele publicar contenido referido a la vida íntima de ambos, ella mostró cómo arrancó el día con un desayuno bien argentino para no olvidar sus raíces.

Sanguches de miga y alfajores de maicena, el desayuno que le regaló Carla Pereyra a Diego Simeone

“Estamos de cumple y celebramos muy a lo nuestro”, explicó Pereyra, en una de sus stories, al mostrar en un video en qué consistió el desayuno compuesto de una bandeja de sanguches de miga y alfajores de maicena. Para darle un poco de romanticismo al hecho, agregó unas velas para decorar.

Al mostrar el principio del agasajo, Pereyra continuó mostrando imágenes y videos de lo que fue la celebración en un bar donde los dos se mostraron muy unidos. “Así me tiene... todo el rato, todo el día. ¡Feliz cumple, amor mío!”, agregó la modelo de 35 años con un pequeño fragmento de video de los dos abrazados y besándose.

Las emotivas palabras de Carla Pereyra en el cumple del Cholo Simeone

Para agregar aún más emotividad al asunto de dedicarles palabras y momentos en su Instagram, Pereyra mostró una foto de Simeone con Valentina y Francesca, las dos hijas que tienen en común, sentados en un sillón blanco.

En un día repleto de emociones y saludos, Carla mostró un lado sensible y amoroso junto al Cholo y así lo graficó en un posteo: “¿Mi tierra? Mi tierra eres tú. ¿Mi gente? Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están adonde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es, si no eres tú?”, sintetizó.

El saludo de sus hijos por Instagram

Al ser una personalidad pública y reconocida del deporte, Diego “Cholo” Simeone recibió muchísimas muestras de cariño por parte de sus amistades, fanáticos y de sus familiares. Tal como lo hizo Carla Pereyra, su esposa, también sus hijos le brindaron un espacio en sus redes sociales para demostrarle el afecto que le tienen.

El primero en saludarlo fue Giovanni Simeone, su hijo mayor. El actual jugador del Napoli subió una foto junto a él abrazado y le dedicó unas sentidas palabras: “Feliz cumple, Pa. Brindo por cada momento que vivimos y por cada lección de vida, que para mi son una gran enseñanza”, manifestó con un emoji de corazón.

El saludo de cumpleaños de Giovanni Simeone para su padre

Bajo la misma temática, Gianluca, otro de sus hijos, decidió armar un collage de fotos para mostrar los momentos vividos junto a él y sus hermanos. “Feliz cumple Pa, gracias por cuidarnos siempre. Te amamos”, deslizó en una de las tantas muestras de cariño que recibió el exjugador de la selección argentina.

Por último, Giuliano, el hijo hombre menor de los tres, utilizó una foto que tiene junto al Cholo, donde a ambos se los ve vestidos de gala, con el color negro predominante y en consonancia con el resto de sus hermanos, decidió utilizar palabras que impacten fuerte en lo emocional para el cumpleaños 53 de su papá. “Feliz cumple, pa, te quiero mucho”, fueron las palabras.

LA NACION