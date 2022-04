Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este sábado 16 de abril

A partir de las 21:30, Racing Club buscará extender su buen momento ante Unión de Santa Fe. El equipo de Fernando Gago acumula una racha de ocho triunfos consecutivos. Si derrota al “Tatengue”, alcanzará un récord histórico del “equipo de José” del año 1967.

Respecto de esa posibilidad, el entrenador dijo: “Puede ser importante desde lo motivacional para los chicos, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a competir, a ganar los partidos. (...) Cuando el nivel del equipo alcanza un punto alto, a mí me parece que eso es más importante que las estadísticas”.

Los rivales a los que derrotó “La Academia” de manera seguida son: Talleres, Atlético Tucumán, Independiente, Gimnasia y Tiro (Copa Argentina), Sarmiento, River de Uruguay, Platense y Cuiabá (Copa Sudamericana). Además, es el único equipo invicto de la Copa de la Liga Profesional.

A las 16:30, Independiente visita a Colón de Santa Fe. El miércoles, el “Rojo” derrotó a General Caballero por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, luego de debutar en la competencia con una derrota frente a Ceará. Por el torneo local, la última fecha empató por 1 a 1 frente a Tigre. El equipo de Eduardo Domínguez ganaba el encuentro hasta el minuto 96, cuando el “Matador” logró la igualdad de la mano de Mateo Retegui por un penal.

Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente Marcelo Aguilar

En una entrevista con TyC Sports, el director técnico admitió que su equipo aún no encontró una “identidad”. “Somos conscientes que nos falta todavía. Queremos mostrar lo que vemos en lo cotidiano en los entrenamientos, estamos en ese proceso y lo vamos a encontrar”, indicó. Además, señaló que los refuerzos se “están acomodando”. Ellos son Alex Vigo, Lucas Rodríguez, Gerónimo Poblete, Damián Batallini, Leandro Fernández y Leandro Benegas.

A las 19:00, Estudiantes (LP) y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El “Pincha” lidera la Zona B y viene de derrotar por 5 a 0 a Central Córdoba, después de cuatro partidos sin conocer la victoria en la Copa de la Liga Profesional. En la semana, empató frente a Nacional (U) por la segunda fecha de la Copa Libertadores, después de haber debutado con una goleada por 4 a 1 ante Vélez Sarsfield.

Pedro Troglio dejó de ser el entrenador de San Lorenzo Fotobaires

A las 14:00, el golpeado San Lorenzo vuelve a jugar tras la renuncia de Pedro Troglio al frente del primer equipo. “Los dirigentes me pidieron seguir hasta mayo, pero ya está: cinco partidos es una eternidad. Tengo que pedirle disculpas a la gente. (...) Tenía ganas de estar, pero no a cualquier precio. (...) El acuerdo era esperar hasta mayo, me pidieron que siga, pero como entrenador decidir dar un paso al costado”, dijo el técnico luego de una pobre campaña en la cual solo pudo conseguir un triunfo en diez partidos. El “Ciclón” jugará en su cancha ante Platense.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 16 de abril

Copa de la Liga Profesional 2022

14:00 San Lorenzo vs Platense ( Fox Sports Premium )

) 16:30 Colón vs Independiente ( Fox Sports Premium )

) 19:00 Barracas Central vs Estudiantes ( TNT Sports )

) 21:30 Racing Club vs Unión (TNT Sports)

Primera Nacional

15:30 Dep. Madryn vs Atlanta ( TyC Sports Play )

) 15:30 Dep. Morón vs San Martín (SJ) ( TyC Sports Play )

) 15:30 Temperley vs Chaco For Ever ( TyC Sports Play )

) 15:30 Flandria vs San Telmo ( TyC Sports Play )

) 15:30 Villa Dálmine vs Güemes (SE) ( TyC Sports Play )

) 16:05 Ferro vs San Martín (T) ( TyC Sports Play )

) 19:30 Alvarado vs Santamarina ( TyC Sports Play )

) 20:35 Belgrano vs Deportivo Riestra (TyC Sports Play)

Primera B

15:30 UAI Urquiza vs Defensores Unidos ( TyC Sports Play )

) 15:30 Dep. Armenio vs Deportivo Merlo ( TyC Sports Play )

) 15:30 San Miguel vs Colegiales ( TyC Sports Play )

) 15:30 Comunicaciones vs Cañuelas (TyC Sports Play)

Serie A

07:30 Cagliari vs Sassuolo ( Star+ )

) 09:30 Sampdoria vs Salernitana ( Star+ )

) 09:30 Udinese vs Empoli ( Star+ )

) 11:30 Fiorentina vs Venezia ( Star+ )

) 13:30 Juventus vs Bolonia ( ESPN 2 )

) 15:45 Lazio vs Torino (ESPN)

Premier League

08:30 Tottenham vs Brighton ( ESPN )

) 11:00 Manchester Utd. vs Norwich ( ESPN 3 )

) 11:00 Southampton vs Arsenal ( Star+ )

) 11:00 Watford vs Brentford (Star+)

La liga de España

09:00 Elche vs Mallorca ( ESPN 3 )

) 11:15 Alavés vs Rayo Vallecano ( ESPN Extra )

) 13:30 Valencia vs Osasuna (ESPN Extra)

Bundesliga

10:30 Augsburgo vs Hertha BSC ( Star+ )

) 10:30 Freiburg vs. Bochum ( Star+ )

) 10:30 Mainz vs. Stuttgart ( Star+ )

) 10:30 Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo (Star+)

Ligue 1

12:00 Saint-Étienne vs Brest ( Star+ )

) 16:00 Lille vs Lens (Star+)

FA Cup

11:30 Semifinales - Manchester City vs Liverpool (ESPN)

Primera División “A” fútbol femenino