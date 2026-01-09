Paula ‘Peque’ Pareto se cansó de las críticas por su físico en las redes y dejó un tajante mensaje

Si hay alguien que dejó al deporte argentino en lo más alto, esa es Paula “La peque” Pareto. La ganadora de la medalla de oro en Judo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 inspiró a muchos no solo por sus logros deportivos, sino también por su esfuerzo, convicción y determinación. Además, supo expandir sus horizontes y tener varias facetas. Es médica traumatóloga e influencer deportiva y de cocina. Además, tiene su propia cafetería, un restaurante de comida sin gluten y hasta se animó a participar de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Desde siempre fue una persona que supo alzar la voz cuando una situación lo ameritaba. Justamente esto sucedió esta semana cuando escribió una profunda reflexión en Instagram a modo de respuesta a los comentarios, tanto negativos como positivos, que recibió por cómo entrena su cuerpo.

Esta semana Pareto compartió su más de millón de seguidores que tiene en Instagram varias capturas de pantallas de los comentarios que le dejaron los usuarios en videos de sus entrenamientos en casa. Si bien algunos la criticaron por su forma de entrenar, varios otros destacaron su determinación para mantenerse saludable y en forma: “Sos un ejemplo de constancia, disciplina y mucho esfuerzo. ¡Una genia!″; “Gracias por el contenido” y “Te fallé peque, me comí hasta la caja navideña que guardamos para año nuevo”. A este último comentario respondió: “Nadie en mi tribu podría fallarme. Los gustos en vida. ¡Te banco!“.

Paula Pareto publicó los mensajes que recibe en los videos de sus entrenamientos (Foto: Instagram @paupareto)

Asimismo, mostró varios de los mensajes que recibió por privado, a través de los cuales sus seguidores le contaron cómo su impulso, palabras de aliento y videos de entrenamientos, los ayudaron y motivaron a ejercitarse para cuidarse el cuerpo y la salud. “Ustedes me ayudan a mí, al empujón para salir de mi zona de confort y exponerme. Gracias. Ustedes, mi comunidad del bien, me retroalimentan y dan fuerzas”, expresó Pareto, conmovida.

Paula Pareto también agradeció el apoyo que recibe a diario de parte de sus seguidores (Foto: Instagram @paupareto)

La deportista decidió hacer un posteo en su feed con todas estas capturas y escribir una profunda reflexión. “Las que alegran al alma y las que duelen, todas en un mismo post. Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones”, escribió Paula Pareto.

“Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal, por eso acepto lo que leo, por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo. Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa”, sentenció.

La reflexión de Paula Pareto tras los comentarios que recibió en las redes (Foto: Instagram @paupareto)

El posteo tuvo más de 36 mil “Me Gusta” y varios de sus seguidores salieron a apoyarla. “Cuando tengan un título universitario, una medalla dorada y esos biceps, que hablen”; “La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento”; “Los que te critican jamás van a tener la fuerza física y mental que vos tenés Peque”; “Muy cómodos los muchachos opinando, preguntales cuántas medallas olímpicas y títulos universitarios tienen... ¡Sos un ejemplo de grandeza Peque!”, expresaron. A su vez, el actor Gastón Dalmau agregó: “¡Peque sos todo! ¡Se te quiere tanto! ¡Sos motivación, inspiración y humildad pura!“.