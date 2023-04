PSG vs. Lens: cómo ver el partido entre el primero y el segundo de la Ligue 1, con Lionel Messi en cancha

escuchar

A un París Saint Germain (PSG) envuelto en dudas futbolísticas y en conflictos internos no le queda mucha opción en lo que resta de la temporada: ganar la Ligue 1 pasó a ser prioridad. El torneo local, se sabe, no viene siendo la gran meta del club, ya que con poco y atendiendo a su poderío económico para la contratación de futbolistas o el mismísimo nivel de sus rivales, le alcanza para generar un papel digno y en general, triunfador. Sin embargo, haber quedado afuera de la Champions League una vez más, a sabiendas de que esa sí es la obsesión por la que la dirigencia gasta cifras estratosféricas en contratos, le pone condimento al certamen local en el que este sábado desde las 16 PSG enfrentará a Lens, su más inmediato perseguidor en esa tabla en la que la holgura primó a favor suyo en los inicios pero luego mutó a urgencias: al menos la urgencia de tratar de jugar bien. Lionel Messi será titular.

El encuentro no contará con televisación en la Argentina y solo se puede ver a través de la plataforma de streaming de ESPN, Star+, para la cual se requiere ser cliente. Desde allí se podrá seguir el desempeño del equipo que dirige Christophe Galtier, el DT que también está envuelto en polémicas: lo acusan de racismo. En esa “calesita” que es PSG, en la que semana a semana le toca a un protagonista distinto quedar en foco, esta vez le tocó al entrenador. Hasta hace poco, lo era el propio Messi, silbado y repudiado pese a ser de lo mejor del equipo, en un contexto de resultados magros y desempeños peores. El golpe ante Bayer Munich producto de la caída en octavos de final de la Champions aún resuena en el Parque de los Príncipes. Out de la máxima cita continental a nivel de clubes y eliminado de la Copa de Francia, caer en la Ligue 1 no es opción.

Lionel Messi soporta las críticas con respeto y tranquilidad; sigue siendo de lo mejor de PSG CHRISTOPHE SIMON - AFP

PSG aparece en lo más alto de la clasificación general con 69 puntos, pero atraviesa uno de sus peores momentos en lo que va de la temporada. En el certamen local perdió dos de los últimos tres encuentros (2 a 0 ante Stade Rennes y 1 a 0 frente a Lyon). En la última fecha, aún sin mostrar una gran versión, encontró una bocanada de aire tras derrotar 2 a 0 a Niza con goles de Lionel Messi y Sergio Ramos.

El visitante, por su parte, es la revelación del vigente certamen. Con el octavo plantel más valioso de Francia, el DT Franck Haise logró implantar una idea de juego en un conjunto con gran cantidad de extranjeros (es el tercer equipo, junto con Niza, con más futbolistas nacidos fuera de Francia) y se mantuvo en la parte alta de la tabla durante todo el torneo. Actualmente está segundo con 63 unidades y sueña con luchar por el título hasta último momento. Viene de derrotar 2 a 1 a RC Strasburgo con goles del polaco Przemyslaw Frankowski y del argentino Facundo Medina. Tras esta jornada, quedarán siete fechas por disputarse.

Christophe Galtier no solo no le termina de dar identidad a PSG sino que fue acusado de racismo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

PSG vs. Lens: todo lo que hay que saber

Fecha 31 de la Liga Profesional 2023.

Día : sábado 15 de abril.

: sábado 15 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Parque de los Príncipes.

: Parque de los Príncipes. Árbitro : Willy Delajod.

: Willy Delajod. Streaming: Star+.

Lionel Messi le pone una sonrisa a la situación: el '10' está en paz con su rendimiento CHRISTOPHE SIMON - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.65 contra los 4.65 que se repagan por un triunfo de Lens. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.25.

Posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma ; Sergio Ramos , Marquinhos , Danilo Pereira ; Achraf Hakimi , Danilo Pereira o Fabián Ruiz ; Carlos Soler , Vitinha , Nuno Mendes ; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Gianluigi ; Sergio , , Danilo ; Achraf , Danilo o Fabián ; Carlos , , Nuno ; Lionel y Kylian Lens: Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Salis Abdul Samed; Frankowski, Florian Sotoca, Seko Fofana; Adrien Thomasson, Angelo Fulgini y Lois Openda.

