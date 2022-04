Qatar 2022: una leyenda del fútbol pidió homenajear a Diego Maradona en los partidos del Mundial

Hristo Stoichkov, exjugador del F.C. Barcelona, pidió homenajear con un aplauso en el minuto 10 de los partidos de Qatar 2022 al exfutbolista Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 producto de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

El jugador búlgaro, que participó del partido homenaje a Maradona, dijo desde la alfombra roja del sorteo del Mundial: “Todo el mundo va a gritar en el minuto 10. Ojalá que cada partido en el minuto 10 podamos hacer un aplauso para él”.

¿Tiene lógica la propuesta de Stoichkov?

Los reconocimientos en medio de partidos oficiales se han tornado una costumbre en el mundo del fútbol. Sin embargo, sería difícil de creer que en todos los encuentros de la Copa del Mundo los hinchas se acuerden de aplaudir en el minuto 10 en honor a Maradona por las mismas tensiones que generan los pleitos. A la vez, no sería descabellado pensar que los aficionados argentinos lo hagan.

En el primer aniversario de la muerte del “Diez”, los árbitros detuvieron los partidos en el minuto 10 para dar lugar a un aplauso y al vuelo de un “barrilete cósmico”, mientras sonaba la canción “La mano de Dios” de Rodrigo en honor a Diego.

El recuerdo de Stoichkov de Maradona

El exdelantero, integrante del dream team de Johan Cryuff en la década del 90, era muy cercano a Maradona. Por eso, no extraña que lo haya recordado con mucho afecto: “Perdí a un amigo de verdad, siempre lo llevo en mi corazón porque tantas veces ha estado con mis padres, mi hermano y tenemos fotos” dijo Stoichkov en diálogo con el periodista Gastón Recondo de TyC Sports.

Por otra parte, se refirió al entorno de Maradona en vida y evocó las “advertencias que le hizo en su momento: “Lo he dicho muchas veces: él no tenía amigos, tenía vividores cerca de él. Todos esos que tenían corbata y traje eran unos ladrones. Eran comer y beber, no cuidaban de él. Yo también me pongo en este sitio porque muchas veces discutí con él”.

Diego Maradona en andas de Claudio Husain, acompañado por Claudio López, Julio Cruz y el búlgaro Hristo Stoichkov

Por último, y no sin poesía, Stoichkov aseguró que Maradona “va a disfrutar desde ahí” la cita máxima, y aseguró: “Está en mejor sitio. Que descanse en paz”. El último Mundial con Diego en vida fue Rusia 2018, del que se recuerdan sus gestos histriónicos desde un palco en el partido entre la selección argentina y la selección de Nigeria. Luego de aquel encuentro, se difundió una noticia falsa de la muerte de “Pelusa” por algunas imágenes preocupantes que circularon ese día. Un rato después, el propio Maradona desmintió su muerte en el programa “De zurda”.