Qué dice el mensaje completo del plantel de Independiente

El plantel de Independiente alzó la voz tras la determinación de la Conmebol de eliminar al equipo de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad Católica de Chile. El mensaje reveló una fuerte crítica a la resolución del organismo sudamericano, ya que denunciaron la violencia generada por los hinchas visitantes el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

El mensaje completo del plantel de Independiente

El comunicado, grabado en el vestuario del club, fue leído por tres referentes del equipo con el respaldo del resto de sus compañeros. En él, los futbolistas manifiestan compartir el mismo sentimiento de dolor e injusticia que los hinchas. El eje central del mensaje radicó en la sensación de no haber tenido la oportunidad de definir la clasificación en el campo de juego.

El descargo del plantel de Independiente tras la eliminación

Los jugadores señalaron directamente a los hinchas del equipo rival, quienes, según su visión, llegaron al estadio con la intención de agredir. “Vemos y sentimos cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente festejan que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, expresaron.

El plantel consideró que este hecho sentó un precedente peligroso para el deporte y enfatizaron que el fútbol debe fomentar la competencia sana . “Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol”, sentenciaron.

El relato del plantel sobre los incidentes ocurridos durante el partido

Los jugadores revelaron que intentaron detener la escalada de violencia durante el encuentro. “Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando”, explicaron en el video.

El plantel de Independiente sostiene que intentaron detener que suspendan el partido en ese momento Pilar Camacho

Sin embargo, según su relato, sus pedidos no fueron atendidos. “No tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó por acrecentar más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”, agregaron.

Esta falta de respuesta, según el plantel, los dejó en una situación de impotencia y manifestaron su frustración al no haber logrado controlar la situación a tiempo, a pesar de sus intentos.

La solución que propone el equipo para resolver el conflicto

Desde la perspectiva del plantel, existía una vía para impartir justicia que no fue considerada. Los jugadores creen que la resolución más equitativa era una de dos opciones. Por un lado, aplicar el mismo castigo para ambos clubes, lo que implicaba la descalificación de ambos equipos. Por otro lado, disputar los 45 minutos restantes del partido en el campo de juego. Para los jugadores, esta última era la forma más justa de definir la serie.

Independiente se manifestó luego de la decisión de la Conmebol (Fuente: X @Independiente)

Además, criticaron que la decisión de la Conmebol benefició solo a una de las partes, lo que consideran que envía un mensaje peligroso dada la magnitud de la violencia.

Las implicancias de la decisión de la Conmebol

La determinación del organismo sudamericano implicó la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana, mientras que Universidad Católica de Chile avanzó a la siguiente fase del torneo. La sanción se basa en los incidentes ocurridos durante el partido de vuelta en Avellaneda, donde se registraron enfrentamientos entre hinchas y la policía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.