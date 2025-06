Qué dijo Scaloni de la salida de Lionel Messi

Tras el empate 1-1 entre Argentina y Colombia en el Estadio Monumental, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa donde abordó diversos temas, como la sorpresiva salida de Lionel Messi a diez minutos del final del encuentro. El entrenador también habló de Franco Mastantuono y analizó el desarrollo del partido.

Lionel Scaloni explicó la sorprendida salida de Lionel Messi Natacha Pisarenko - AP

¿Por qué salió Messi en el partido contra Colombia?

La pregunta que resonó en el Monumental y en las redes sociales tuvo una respuesta clara por parte de Scaloni: “Messi no iba a salir, pero él me dijo cuando estaban moviéndose los suplentes que era mejor. Sino no salía. Ya saben cómo funciona y lo que pienso. Al final decidimos cambiarlo”. De esta manera, el entrenador argentino dejó en claro que la decisión fue consensuada y que el propio jugador sintió que era el momento de dejar el campo de juego para cederle su lugar a Exequiel Palacios.

Lionel Scaloni sobre la salida de Messi en el partido contra Colombia

¿Qué se dijeron Messi y James?

El partido entre Argentina y Colombia no solo se definió en el campo de juego, sino también en un tenso cruce verbal entre Lionel Messi y James Rodríguez.

El reclamo de Messi a James Rodríguez

Al parecer, la “Pulga” le habría recriminado al colombiano sus declaraciones sobre la Copa América 2024, donde el colombiano cuestionó el arbitraje y las condiciones de viaje que, según él, favorecieron a Argentina.

¿Cómo analizó Scaloni el partido contra Colombia?

Scaloni analizó el desarrollo del encuentro, y destacó la estrategia de Colombia: “Cada uno hace su juego, ellos hacen su partido. El árbitro está para decidir, para mí no fue fuera de lo normal. Si es verdad que ellos plantearon un partido cerrado, donde si no eras preciso te podías comer una contra. Tienen gente fuerte. A ellos les convenía. Las eliminatorias son jodidas, complicadas. No es un cassette, es verdad. Hemos sacado una cierta cantidad de puntos que es para estar satisfechos de verdad”.

El entrenador valoró la actitud del equipo: “Lo mejor del equipo es querer intentar siempre, no dan una pelota por perdida. Es para estar muy satisfecho. Si nos van a proponer partidos así, tenemos que estar atentos. El equipo hoy se hizo presente”.

¿Qué dijo Scaloni sobre Franco Mastantuono?

Otro de los temas abordados en la conferencia de prensa fue la no inclusión de Franco Mastantuono, joven promesa de River Plate que debutó en la selección ante Chile. Scaloni explicó: “Es poco a poco. Si le toca jugar, estará, pero tiene un camino para recorrer. Seguramente le vaya bien porque escucha y tiene ganas de progresar. Ingresará cuando considere que sea el momento”. El entrenador destacó que no fue el único convocado que no sumó minutos y que el partido se presentaba más favorable para el ingreso de Giuliano Simeone y Nicolás González.

Franco Mastantuono durante el calentamiento Luis Hidalgo - AP

¿Qué piensa Scaloni sobre el próximo Mundial?

Consultado sobre el Mundial que se disputará en un año, Scaloni prefirió ser cauto: “No pienso en eso. Por la experiencia del mundial pasado, porque hay sorpresas y lesiones, no tiene ningún sentido pensar ahora en la lista“. El entrenador prioriza el presente y evita especulaciones a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.