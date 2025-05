Qué es Deportivo LSM

Luis Suárez y Lionel Messi sorprendieron al mundo entero al anunciar un nuevo proyecto en conjunto, el lanzamiento del Deportivo LSM. Se trata de un club fundado por el delantero uruguayo en 2018 bajo el nombre de Deportivo LS, que ahora suma a su histórico compañero del Barcelona como socio en la iniciativa y adopta su nuevo nombre en homenaje a ambos: LSM, por Luis y Lionel, Suárez y Messi.

Si bien en la actualidad el proyecto cuenta con más de 3000 socios activos y con infraestructura de primer nivel, diseñada para fomentar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través del deporte, hasta el momento el club no había sido presentado oficialmente al mercado. Por lo que, en un breve video compartido por la cuenta oficial de Instagram de Deportivo LSM, sus creadores decidieron hablar públicamente al respecto.

“Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quería compartir con todos ustedes algo muy importante. Un proyecto familiar que todos conocen, el Deportivo LS. Este es un sueño familiar, que empezó por allá en 2018 y hoy en día hemos crecido mucho, con más de tres mil socios e infraestructuras, tanto en el complejo como en la ciudad deportiva, que le brinda a nuestros socios muchas actividades”, comenzó la descripción el deportista uruguayo.

Luis Suárez y Lionel Messi presentaron su club LSM

“Con un amplio abanico para niños y niñas y adolescentes, donde hay muchísima gente trabajando y que si no fuese por ellos, esto no hubiese crecido de esa manera. Tanto mi familia como yo creemos mucho en este proyecto que era un sueño y que poco a poco todo se va haciendo realidad, no solo para nosotros, sino para toda la gente de la ciudad de la Costa. Tenemos más de 80 profesionales trabajando con nosotros día a día para que ellos aprendan a convivir con el aprendizaje que a uno quizá le costó desde chico”, continuó sobre la trayectoria de la institución.

A su vez, Luis Suárez remarcó su ambición de posicionar a LS como un club de la liga uruguaya de fútbol profesional. “Y con tantos años de carrera es inevitable recordar esos inicios, los cuales fueron momentos muy lindos pero también momentos difíciles. Pero hoy quiero brindarle al fútbol uruguayo, a ese fútbol el cual amo y con el que crecí desde chico, todas las herramientas para que los adolescentes puedan crecer. Por eso, con el club queremos empezar a competir en el mundo AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), lo cual es algo que nos llena de mucha ilusión”, explicó.

“Pero este sueño no termina acá, compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestra gente muy cercana, con quien hemos vivido muchas cosas en común desde muy chicos y con quien hemos compartido en la elite del fútbol. Es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero, que como lo dije antes tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios, y este lugar es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol. Así que invite a mi amigo para que se una a este proyecto profesional de Deportivo LS”, aseguró, y acto seguido la cámara enfocó a Lionel Messi, quien también fue invitado a brindar unas palabras.

El escudo de deportivo LSM

“Bueno, primero que nada quería agradecerle a Luis por darme esta oportunidad y por invitarme a unirme con él a este proyecto. Es un proyecto el cual venís trabajando hace muchísimos años ya y creció muchísimo. Y bueno, poder formar de esto junto a vos es un orgullo, es una alegría que me hayas elegido. Así que espero poder aportar todo lo que pueda para seguir creciendo”, señaló sonriente Messi por su incorporación a la dirigencia del club que pasó a llamarse LSM.

La Ciudad Deportiva del club, inaugurada en 2023, ocupa un predio de ocho hectáreas y ofrece instalaciones modernas, con un estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, un estadio de fútbol 7 para 620 personas, tres canchas de césped natural, gimnasio, pileta, vestuarios y restaurante. A eso se suma un complejo deportivo techado con canchas cubiertas, gimnasio de musculación, buffet y piscina semi-olímpica. Tras su presentación oficial, las redes sociales del Deportivo LSM superaron los 200 mil seguidores en cuestión de horas, un reflejo del entusiasmo que despierta la alianza entre dos leyendas del fútbol mundial.