“¿Qué jugadores fueron las revelaciones del año?”: la pregunta de Mariano Closs que desató el debate

Se termina el año y en el deporte comienzan los balances sobre los mejores hechos y jugadores del año. En ese marco, el conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, les propuso a sus compañeros uno de estos clásicos juegos futboleros. A raíz de la alineación que Colón presentará el sábado ante River Plate para disputar el Trofeo de Campeones, el periodista empezó a pensar en los futbolistas que irrumpieron en este 2021. Es que en el Sabalero hay uno que, en su criterio integre esa lista.

“(Facundo) Farías es un candidatazo”, opinó Closs, quien abrió el juego para el resto de sus compañeros. Por su lado, los periodistas Agustín Caviglia y Luciana Rubinska nombraron al delantero de River Plate, Julián Álvarez. El relator coincidió con sus colegas y lo agregó a la nómina: “Para mí, Julián es una revelación porque no estaba jugando. (Los titulares) eran (Matías) Suarez y (Rafael Santos) Borré”, argumentó. “Era suplente, ¿cómo no va a ser revelación?”, reforzó Rubinska.

Efectivamente, tras la salida del futbolista colombiano y la lesión del cordobés “La Araña” fue por primera vez titular indiscutido y pudo desplegar sus aptitudes, al punto de marcar 20 tantos y ser pretendido por algunos de los mejores clubes del mundo.

Copa de la Liga Profesional. River Plate vs Patronato. Festejol de Julián Álvarez Mauro Alfieri

Por su lado, Juan Balbi nombró a Braian Romero, de 30 años, que tras una gran campaña en Defensa y Justicia llegó a River en 2021. En tanto, Caviglia nombró a Walter Bou, quien este año brilló, justamente, en “El halcón de Varela”. Luego, Closs nombró a otros tres futbolistas: “(Juan José) López de Lanús es un chico revelación. (Agustín) Palavecino es una revelación. (Robert) Rojas es una revelación”. En tanto, Esteban Edul agregó a un delantero de Boca entre los candidatos: “Luiz Vázquez es una revelación”.

Mariano Closs eligió a las revelaciones del fútbol argentino en el año

Por su lado, Leo Gabes analizó: “Hay varios chicos en gran nivel. Revelación puede ser experiencia. (Gastón) González, el chico de Unión, a mí me encanto. Me pareció fenomenal. Y Nico Fernandez Mercau (NdeR: marcador de punta de San Lorenzo)”. Después, Edul añadió a Luca Orellano, quien todavía no se ganó la titularidad en Vélez Sarsfield. “Nos llenó los ojos. Tenés razón”, concedió el animador del programa. Por último, el exdefensor Juan Simón sumó a Alan Velasco de Independiente, quien desde su punto de vista, recién este año pudo jugar con continuidad de titular.

La joya del fútbol argentino que sigue Lionel Scaloni

Justamente, uno de los futbolistas evocados por los cronistas estaría siendo mirado de cerca por el cuerpo técnico de la selección argentina, según reveló Leo Paradizo. Se trata de José Manuel López, el joven correntino de 21 años compañero de su coterráneo José “Pepe” Sand en la delantera del equipo granate. Con 14 goles y tres asistencias, el atacante que mide 1,88m mostró este año en el campo de juego todas sus aptitudes. “Es el mejor cabeceador de todos”, opinó Gabes, quien contó la historia de este muchacho. “Tuvo algo que no tienen muchos delanteros jóvenes. Era de Independiente cuando llegó a Lanús. Se lo danmn a Colegiales de Tres Arroyos. Se va a jugar un regional la liga del sur. Y aprendió un montón de cosas que tienen que ver con jugar ene se tipo de canchas. Cuando llegó a Primera de vuelta, la rompió toda.

La joya del fútbol argentino seguida por Scaloni tras el retiro de Agüero

Sobre López, Juan Simón, panelista del ciclo y exjugador, dijo: “Tiene buen juego aéreo y es muy bueno técnicamente. Además, puede jugar de punta. Se puede tirar atrás para enganchar. Es completísimo”. Inmediatamente, Closs acotó con resignación: “Dura poco acá”, en relación a una posible transferencia rápida al extranjero.