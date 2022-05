“¿Me dejás terminar?”: el fuerte cruce entre dos periodistas por el penal a River

Los periodistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Narella Senra y Héctor Gallo, mantuvieron este domingo por la noche un encendido debate acerca del penal que le otorgaron a River Plate en su partido frente a Platense, y que luego el delantero Julián Álvarez cambió por gol. En ese sentido, algunos analistas consideraron que la infracción del mediocampista ofensivo Ignacio Schor sobre el marcador de punta izquierdo Elías Gómez no fue tal.

Con el triunfo, el equipo millonario quedó segundo en la tabla de posiciones de la Zona A con 29 puntos, y sólo por detrás del líder Racing Club. El “Marrón”, en tanto, quedó en la 13era. ubicación con diez unidades, y únicamente por encima de Patronato. Al respecto, la cronista del programa deportivo cuestionó el rol del Video Assistance Referee (en español, árbitro asistente de video) en relación a su implementación en esta jugada puntual. “El VAR venía a buscar elefantes y no hormiguitas...”, argumentó la comentarista deportivo, quien estimó que Schor no le pegó al defensor de River.

Allí, el histórico cronista interrumpió a su compañera y le dijo: “Dale con elefantes. ¡Esto es un elefante!”. Gallo tenía una posición contraria a su colega, ya que opinó que el volante de Platense le cometió falta al exjugador de Argentinos Juniors. En ese momento, la panelista le pidió al reportero que le permitiera exponer su punto de vista. “¿Me dejás terminar, Héctor?”. Luego, cuestionó al movilero por su postura sobre la jugada. “¿Cuántas veces tuviste que ver vos para darte cuenta que era penal?”. Seguro, Gallo contestó que sólo tuvo que ver la jugada dos veces hasta llegar a su conclusión final.

No conforme con la respuesta del periodista, Senra contradijo a Gallo, y lo acusó de tener que mirar varias veces la jugada antes de llegar a su idea final: “Callate. Si te vi mirando la jugada 300 veces, hacías zoom; le hacías zoom para buscar el contacto”.

Un rato antes, Héctor había explicado por qué, en su opinión, el futbolista del equipo de Vicente López derribó al lateral del conjunto millonario. “Hay un toque de la rodilla del jugador de Platense, casi llegando al tobillo; y además, hay una acción que lo vende como penal, que se lo lleva puesto. La vi 78 veces. ¿Y el VAR sabes por qué no lo llamó? Porque coincidió”.

Por su lado, Horacio Pagani coincidió con Narella, y consideró que la jugada ameritaba que el árbitro Facundo Tello, a cargo de la tecnología arbitral, advirtiera al juez principal Patricio Lousteau de su error. “En la cancha, es penal. Ahora, si inventaron esta sanata del VAR, y la repiten, se nota que no lo toca. (...) Lo único que me llama la atención es que no lo llamen al árbitro para que lo vea de nuevo”.

Por último, el animador suplente Federico Bulos confesó que él no ve que haya un penal cobrable en la jugada, y sugirió que desde el VAR no quisieron contactar a Lousteau por su fuerte personalidad. En tanto, Martín Arévalo sentenció que “hay dos penales inventados esta semana: no es penal de ninguna manera, como el penal de Boca”, en relación al partido de la Copa Libertadores frente a Always Ready.